Среда, 7 Июня 2023 15:59

АрмИнфо.США призывают Азербайджан и Армению воздерживаться от провокационных, угрожающих или враждебных действий или риторики. Об этом на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил посол США в Организации Майкл Карпентер.

"Единственный путь к прогрессу - это мир, диалог и регулирование отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга", - заявил дипломат, обращаясь к министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову. Приведя цитату госсекретаря Энтони Блинкена о том, что <мир может быть достигнут на Южном Кавказе>, посол подчеркнул, что в Вашингтоне действительно в это верят. <США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном. Напряженная работа по достижению прочного и стабильного мирного соглашения, урегулированию отношений, делимитации и демаркации границ, открытию транспортных и коммуникационных связей, обеспечению прав и безопасности всех людей в Нагорно-Карабахском регионе принесет Азербайджану большие дивиденды. Мы призываем стороны воздерживаться от провокационных, угрожающих или враждебных действий или риторики>,

- заявил американский дипломат.

Он также коснулся незаконного закрытия Азербайджаном Лачинского коридора и его последствий. <В качестве отправной точки для повышения безопасности мы призываем Азербайджан предпринять шаги для обеспечения постоянной подачи газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, а также свободного потока и перемещения товаров и людей, в том числе, через Лачинский коридор. Пользуясь случаем, я призываю Азербайджан быть верным букве и духу решения Международного суда ООН от 22 февраля", - сказал Карпентер.

Обращаясь к Байрамову, он отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с Азербайджаном и Арменией на двусторонней и многосторонней основе, а также через таких партнеров, как ЕС и международные организации, такие как ОБСЕ, для достижения стабильного и достойного мира.