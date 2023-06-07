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АрмИнфо. В течение последних 5 дней при посредничестве российских миротворцев в Армению из Арцаха было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении. Об этом заявил защитник прав Арцаха Гегам Степанян.
При этом, он подчеркнул, что граждане перемещаются на машинах российских миротворцев, и проходят пограничный контроль на незаконно установленном азербайджанской стороной КПП на мосту Хакара.
Омбудсмен заметил, что съемку видео на КПП представители азербайджанской стороны ведут таким образом, чтобы в кадрах не фигурировали российские миротворцы. Подобным образом, по заверению Гегама Степаняна, Азербайджан пытается представить международному сообществу, международным организациям ложную картину того, что граждане Армении свободно перемещаются из Армении в Арцах и в обратном направлении через КПП Азербайджана. Помимо этого, со слов граждан стало известно, что азербайджанские пограничники просят армянских граждан пересекать границу на своих собственных автомобилях, без российских миротворцев, что, безусловно, преследует определенные цели. Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал дорогу Горис- Степанакерт (Лачинский коридор), соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Кроме того, азербайджанская сторона периодически отключает газ населению НКР, повредила ЛЭП, поставляющую электроэнергию в Арцах.
Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах".
|Реконструкция полос таможенного пункта "Верхний Ларс" будет завершена к 15 июня - Мишустин
|США придают большое значение прямым переговорам между Арменией и Азербайджаном - постпред США в ОБСЕ
|В Минске состоится заседание Комитета секретарей СБ ОДКБ, ожидается и участие секретаря СБ Армении
|Поезд Ереван-Батуми-Ереван начнет курсировать с 14 июня
|Михаэль Рот: <Мы должны сделать все, чтобы армянский народ мог жить в мирных условиях, без войн, насилия и угроз>
|EUMA планирует открыть три дополнительных оперативных пункта в Капане, Иджеване и в Ехегнадзоре
|Омбудсмен Арцаха: При посредничестве российских миротворцев из Арцаха в Армению было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении
|Армения и Чехия будут сотрудничать в военно- технической сфере
|Премьер-министр РА отбыл в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправовета и Совета глав правительств СНГ
|ЮКЖД: Природная стихия нарушила движение поездов по участку в направлении Грузии
|Национальный филармонический оркестр в течение юбилейного года представит творчество Арама Хачатуряна, как по всей Армении, так и за рубежом
|Причиной увольнения высокопоставленных прокуроров Армении стала прослушка их разговоров - СМИ
|Министр: МОТ была и остается надежным партнером Армении, особенно в вопросах укрепления социальной справедливости
|Баку и Ереван находятся на пороге мира - глава МИД Азербайджана
|Генрих Мхитарян хочет сыграть в финале самого престижного европейского турнира - Лиги чемпионов УЕФА
|Мирзоян и Хоган обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности
|Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции Армии обороны Арцаха
|В Армении понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями с грозами и градом - прогноз синоптиков
|Посол Армении: Незаконные шаги Азербайджана по блокировке Лачинского коридора обостряют региональную ситуацию и создают почву для новой агрессии
|Вице-премьер Армении и спецпредставитель ЕС обсудили перспективы восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз
|Зампред РПА: Предыдущий и нынешний армяно-турецкие процессы имеют ряд принципиальных, судьбоносных, нравственных отличий
|Губернатор Тавуша: под контролем Азербайджана находятся армянские анклавы площадью в 950 гектаров
|Губернатор Сюника: Азербайджан должен уйти с нашей территории, это однозначная позиция
|Сила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона - Раиси
|Общественные детские сады были приватизированы в нарушение закона - прокуратура
|Год будет сложным: Ваче Тертерян о ситуации с водой
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|"Фронт безопасности и развития Арцаха" раскритиковал арцахские власти
|Пашинян представил Клаару подходы армянской стороны к урегулированию существующих ключевых вопросов
|Вражеские силы обстреляли технику ВС Армении
|В Минобороны Армении и Армии обороны Арцаха опровергли вражескую дезинформацию
|Экс-премьер: призываю силовые структуры вовремя предотвращать государственные преступления
|Спецпредставитель Евросоюза прибыл на переговоры в Ереван
|В Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Азербайджанский омбудсмен встретилась с армянскими военными, похищенными вражеской стороной с территории Армении
|Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
|Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян
|Вардан Осканян: В Анкаре Пашинян представлял не армянский народ, а себя
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться
|Театр оперы и балета им.А. Спендиаряна представит балетные произведения Арама Хачатуряна в течение трех дней в парке ТУМО
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Ереван ожидает от союзников по ОДКБ минимальной реакции на действия Азербайджана - МИД РА
|Страхование при ипотеке: защита от рисков и другие преимущества
|Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном не может быть долгосрочным без создания механизма диалога между Баку и Степанакертом - МИД РА
|С сентября на двух ереванских улицах будут действовать отдельные полосы для автобусов
|Лайфхак от Баку: Делимитация должна осуществляться не по конкретной карте, а на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов
|МИД РА: Признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга является политическим заявлением
|Турция не выдвигала предварительных условий по нормализации армяно-турецких отношений - МИД
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции Армии обороны Арцаха
|Секретарь Совбеза Армении рассказал о предстоявшей встрече лидеров РА и АР в Гранаде и прогресса в вопросе деблокады
|Секретарь Совбеза Армении не исключил обсуждения с российской стороной вопроса о поставках вооружения в рамках предстоящего визита в Минск
|В Минобороны Армении опровергли очередную дезинформацию вражеской стороны
|Итоги трехсторонней встречи: Достигнуто общее понимание по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз
|Министр обороны Армении переговорил по телефону с замсекретаря обороны США
|Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе экосистемы стартапов
|Франция напомнила о важности создания механизма защиты прав армян Нагорного Карабаха
|Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана
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