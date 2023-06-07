Среда, 7 Июня 2023 15:34

АрмИнфо. В течение последних 5 дней при посредничестве российских миротворцев в Армению из Арцаха было перевезено 100 человек, и 110 - в обратном направлении. Об этом заявил защитник прав Арцаха Гегам Степанян.

При этом, он подчеркнул, что граждане перемещаются на машинах российских миротворцев, и проходят пограничный контроль на незаконно установленном азербайджанской стороной КПП на мосту Хакара.

Омбудсмен заметил, что съемку видео на КПП представители азербайджанской стороны ведут таким образом, чтобы в кадрах не фигурировали российские миротворцы. Подобным образом, по заверению Гегама Степаняна, Азербайджан пытается представить международному сообществу, международным организациям ложную картину того, что граждане Армении свободно перемещаются из Армении в Арцах и в обратном направлении через КПП Азербайджана. Помимо этого, со слов граждан стало известно, что азербайджанские пограничники просят армянских граждан пересекать границу на своих собственных автомобилях, без российских миротворцев, что, безусловно, преследует определенные цели. Напомним, что с 12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал дорогу Горис- Степанакерт (Лачинский коридор), соединяющую Арцах с Арменией и внешним миром. Кроме того, азербайджанская сторона периодически отключает газ населению НКР, повредила ЛЭП, поставляющую электроэнергию в Арцах.

Отметим, что 23 апреля днем Азербайджан официально объявил об установлении контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин (Бердзор)-Степанакерт. При этом в качестве причины установления КПП погранслужба вражеской стороны привела очередной ложный аргумент, якобы "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении в Арцах".