Среда, 7 Июня 2023 09:59

АрмИнфо. Российский политолог Сергей Маркедонов проанализировал сложные узы союзничества между Москвой и Ереваном, и другими акторами

Так, российский эксперт констатировал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Ереван далеко не во всем разделяет позиции Москвы по ситуации вокруг Украины. <Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения>, - резюмировал глава армянского правительства.

<Нет никаких оснований говорить, что Пашинян, выступая с подобным заявлением претендовал на какие-то теоретические обобщения в исследованиях международных отношений. Однако, volens nolens премьер-министр Армении подтолкнул экспертов к интересным размышлениям. Итак, союзник России не полностью разделяет ее подходы к ключевому для внешней политики РФ направлению>, - считает политолог.

При этом он задался скорее риторическим вопросом, разве одинок Ереван в этом мнении? В этом ключе он напомнил, что начиная с февраля 2022 года, Азербайджан в официальных документах также стал называться союзником России. <Но это не помешало президенту Ильхаму Алиеву не просто что-то такое сказать, а лично встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях кишиневского форума Европейского политического сообщества 1 июня 2023 года. В Киев назначен новый азербайджанский посол, все <идет по плану>. А территориальную целостность Украины Баку, как ранее признавал, так и сейчас признает безоговорочно>, - продолжил эксперт.

По словам политолога, схожим образом выстраивают свою линию и другие члены ЕАЭС и ОДКБ за исключением Белоруссии. <Выступая на пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума, 17 июня 2022 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не станет признавать <квазигосударства> ДНР и ЛНР. По его словам, Астана выступает против <хаоса>, который может наступить, если все нации реализуют свое право на самоопределение, и потому не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Абхазию с Южной Осетией>, - констатировал Маркедонов.

<Да и за пределами постсоветского пространства <русскую правду> по Украине пока что не признают полностью ни Индия, ни Китай, ни Иран, ни Турция. Хотя все они крайне негативно (это если мягко сказать) относятся к американскому (западному) гегемонизму. Совсем недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала российской СВО на Украине встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита G7. Впрочем, и на другом фланге все далеко не так однозначно. Турция имеет вторую армию после США в НАТО, но спешит присоединяться к антироссийским санкциям. И, напротив, реализует совместный с Москвой проект по <мирному атому> и газовому хабу. Добавим к этому расхождения между Вашингтоном и Анкарой по Сирии, Ираку, Ливии. Тот еще список получается! Имеются разночтения и между союзниками Штатов (Израиль-Турция, противоречия между заливными государствами)>, - отметил эксперт.

Делая выводы из вышеперечисленно, Маркедонов отметил, что союзничество- это не про любовь, а про совпадение интересов. <И если есть риск попасть в чужую игру без явных выгод, то союзник предпочитает <взять паузу> и <сосредоточиться>. Ничего личного. Так было и так будет. Разве между союзниками по антигитлеровской коалиции был полный консенсус по Польше, Балканам, Пиренеям? Риторический вопрос. И задача эксперта понимать реалии международной политики (где цинизм и борьба за выгоду оттесняют многое другое на второй план), а не морализировать и не закатывать глаза в удивлении>, - подытожил он.