Среда, 7 Июня 2023 09:23

АрмИнфо. Очевидно, что полная блокировка Азербайджаном Лачинского коридора направлена на последовательную реализацию своей политики проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе и его полной деарменизации. Об этом посол Армении в Иране Арсен Авагян заявил в интервью "Рахбард Масарес", в ответ на вопрос почему Азербайджан стремится закрыть Лачинский переход.

В этом ключе армянский дипломат напомнил, что 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона незаконно перекрыла коридор под надуманным

экологическим предлогом, а уже 23 апреля текущего года власти Азербайджана, грубо нарушив 6 пункт трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, уже официально полностью его перекрыли, приняв меры по установке контрольно-пропускного пункта в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил.

По его словам, эта акция осуществляется вопреки однозначным заявлениям международного сообщества и особенно вердикта Международного Суда от 22 февраля.

Авагян добавил, что вышеупомянутые незаконные шаги Азербайджана обостряют региональную ситуацию, подготавливая почву для применения широкомасштабной силы

"Следует также отметить, что азербайджанская сторона продолжает

посягательство на суверенную территорию Армении. Доказательством

этого является то, что 11-12 мая подразделения ВС Азербайджана вели

артиллерийский и минометный огонь по армянским позициям,

расположенным в направлении Сотк, Кут и Верин Шоржа.

Армянская сторона всегда выражала свою приверженность установлению мира и стабильности в регионе. Однако, эта наша позиция не находит адекватного отклика в Баку, который продолжает свою агрессивную и деструктивную политику. Считаем, что это направлено на то, чтобы свести на нет переговорный процесс и достигнутые в ходе него договоренности, усилить напряженность в регионе", - констатировал Авагян.

Касаясь переговоров под эгидой США, армянский дипломат обратил внимание, переговоры ведутся на нескольких площадках - Вашингтон, Брюссель, Москва.

В этом ключе посол отметил, что в ходе переговоров в Вашингтоне 1-4 мая главы МИД Армении и Азербайджана представили свои взгляды на текущую ситуацию и высказали свои позиции по существующим проблемам, связанным с урегулированием отношений. Стороны продвинулись во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений", отметив при этом, что позиции по ряду ключевых вопросов остаются разными.

По его словам, а уже 14 мая лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве Евросоюза обсудили вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, демаркацией границы и их безопасностью, соглашением об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, необходимостью решения вопросов прав и безопасности людей в Нагорном Карабахе, а также пленными, пропавшими без вести и другими гуманитарными вопросами.

"Необходимо подчеркнуть, что армянская сторона принципиально против противопоставления интересов различных сил в нашем регионе и создания конфликтов. Более того, мы считаем, что именно совместные усилия наших партнеров, заинтересованных в мире и стабильности на Южном Кавказе, могут в конечном итоге привести к урегулированию существующих проблем и противоречий.

На московской встрече главы МИД Армении и Азербайджана продолжили работы над проектом мирного соглашения. На трехсторонней встрече 25 мая обсуждались вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры.

В этом контексте также необходимо подчеркнуть, что Республика Армения придает большое значение выраженной на высшем уровне четкой позиции ИРИ относительно территориальной целостности и суверенитета РА", - сказал Авагян.

На просьбу высказаться по поводу недовольства деятельностью российского миротворческого контингента в Арцахе, посол отметил, что Армения официально выразила свою обеспокоенность по этому поводу.

В этом ключе он обратил внимание, что в трехстороннем заявлении от 9

ноября 2020 года четко определена зона ответственности российских

миротворческих сил. "Но с момента подписания заявления и до сих пор

мы являемся свидетелями нарушения ряда положений этого заявления,

наиболее ярким примером которых является незаконное блокирование Лачинского коридора сначала "псевдо экологами", а с 23 апреля вооруженными силами Азербайджана.

Как уже было сказано выше, в этой связи МИД РА призвал Российскую Федерацию в конце концов выполнить свое обязательство по пункту 6 трехсторонней декларации, устранив незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора. А государствам-членам Организации Объединенных Наций, наделенным мандатом международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять активные шаги по беспрекословному выполнению решения Международного суда", - подчеркнул посол.

На просьбу дать оценку армяно-турецкой нормализации, Авагян напомнил, что нынешний процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией начался в конце 2021 года.

"В целях урегулирования отношений между двумя странами четырежды встречались назначенные Арменией и Турцией спецпредставители, состоялись контакты на высоком уровне между руководителями Армении и Турции, министрами иностранных дел и председателями НС. Благодаря процессу нормализации армяно-турецких отношений возобновлено прямое авиасообщение между двумя странами, а также устранены ранее существовавшие препятствия для авиаперевозок грузов.

Кроме того, имеется соглашение об открытии сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, посещающих Армению и Турцию. К сожалению, недавно турецкая сторона сделала шаг назад и запретила самолетам армянских авиакомпаний, направляющимся в другие страны, заходить в воздушное пространство Турции. Тем не менее, армянская сторона полна надежд на то, что удастся быстро преодолеть существующие препятствия и реализовать все достигнутые договоренности", - сказал дипломат, также рассказав о помощи, оказанной армянской стороной Турции после разрушительного землетрясения. Он также сообщил, что 15 февраля в Анкаре главы МИД Армении и Турции достигли договоренности о проведении совместными усилиями ремонта Анийского моста на армяно-турецкой границе.

Касаясь варварского отношения Азербайджана к армянским историческим памятникам, Авагян с сожалением отметил, что оно вовсе не ново. В этом ключе он напомнил, что в 2005 году власти Азербайджана с крайним варварством уничтожили средневековое кладбище Джуга, расположенное на территории Нахиджевана, на берегу реки Аракс.

"Еще в ХХ веке в Нахиджеване были сотни армянских исторических памятников, все они полностью разрушены и уничтожены сегодня.

Азербайджан продолжает свою преступную практику и в Нагорном Карабахе. Уничтожается всё, что возможно, а в тех случаях, когда речь идет о знаменитых церквях, разрушение которых могло бы иметь большой резонанс, Азербайджан беззастенчиво отрицает их армянскую идентичность, приписывая их какой-то фиктивной "албанской архитектуре". Наглость азербайджанской стороны в данном случае дошла до того, что президент Азербайджана приказывает перед камерами стереть армянские надписи с армянской церкви. Также не лишним будет упомянуть, что Азербайджан до сих пор блокирует доступ ЮНЕСКО в Нагорный Карабах.

Следует также отметить, что азербайджанская сторона на протяжении многих лет, особенно в тех организациях, где Армения не представлена, пытается придать религиозный контекст нагорно-карабахскому конфликту

- представляя Армению врагом ислама и всех мусульман. Кроме того, используя чувствительную идеологию исламской солидарности,

Азербайджан выдвигает ложные факты о том, что армянская сторона

разрушила ряд мечетей в Нагорном Карабахе", - обратил внимание посол.

Авагян добавил, что наряду с политикой уничтожения и присвоения

армянского культурного наследия, Азербайджан пытается проводить ту же

политику в отношении Ирана.

"В частности, азербайджанские делегаты, посетившие в прошлом году Ереван в рамках Парламентской ассамблеи "Евронест", сделали пустые заявления, оскорбляющие Голубую мечеть Еревана. Или же на самом высоком государственном уровне в Баку предпринимаются постоянные усилия, чтобы представить различных известных иранских писателей как азербайджанцев", - сказал дипломат, в этом ключе высоко оценив бережное отношение властей Ирана к армянскому культурно-религиозному наследию на территории ИРИ.