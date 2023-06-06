Вторник, 6 Июня 2023 20:24

АрмИнфо. В Тавушской области Армении каких-либо изменений государственных границ не произошло. Об этом 6 июня в беседе с журналистами заявил губернатор области Айк Галумян.

По его словам, жизнь в области продолжается своим чередом. Говоря о возможности передачи Азербайджану ряд анклавов, губернатор подчеркнул, что об этом неоднократно говорилось, в том числе, и со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна. <Мы все знаем, что это не секрет, весь процесс проходит прозрачно>, - отметил Галумян, добавив, что в рамках переговорного процесса в области ничего не происходит. <Когда станет что-либо известно и понятно, общественность будет об этом проинформирована. Надо понимать, что имеются и анклавы, находящиеся под контролем Азербайджана. Порядка 950 гектаров земли находится в настоящее время под контролем Азербайджана. Вопрос будет решаться в процессе делимитации и демаркации границ. Главное - это мирный договор, а все остальные проблемы решаемы>, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что так называемые азербайджанские анклавы в Армении находятся в Тавушской и Араратской областях. Это села Баганис-Айрум, Неркин Воскепар и Верин Воскепар, Бархударлы, Софулу, а также Тигранашен. Добавим, что армянское село Арцвашен перешло под контроль Баку в результате боевых действий в 90-е годы в период первой карабахской войны.