Вторник, 6 Июня 2023 20:23

АрмИнфо. За последние две недели на армяно-азербайджанской границе в районе Сюникской области инцидентов не наблюдалось. Об этом 6 июня в беседе с журналистами заявил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян.

Губернатор подчеркнул, что в районе села Тех с обеих сторон ведутся инженерные работы, в некоторых местах азербайджанцы отступили. Он выразил уверенность в том, что в конечном итоге заметил, что в Коснувшись ущерба, нанесенного жителям села, Гукасян сказал, что жители села, которые не могут въехать на свою территорию, получат поддержку за нереализованный в текущий вооруженные силы Азербайджана вернуться туда, откуда они пришли. <В некоторых местах я знаю, что азербайджанцы отошли назад, но не могу сказать, насколько метров и из каких мест они отошли, потому что данный участок границы контролируют пограничные войска СНБ, которые мне не докладывают о деталях. Все, что я говорю, является предположением>, - отметил губернатор.

По его словам, около 50 семей в селе Тех имеют проблемы с обработкой своих земель, поскольку этому мешает противоположная сторона. "Азербайджан должен уйти с нашей суверенной территории, это однозначная позиция", - подчеркнул Гукасян.