Вторник, 6 Июня 2023 20:22

АрмИнфо.Сила сдерживания Ирана является точкой стабильной безопасности и мира для стран региона. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Никакая угроза не может поставить на второй план ракетную и оборонную промышленность Ирана, потому что эта современная промышленность является местной и не импортируется в страну из-за рубежа", - сказал Раиси на церемонии представления новой иранской гиперзвуковой ракеты "Фатах".

"Это был правильный путь для страны к самообеспечению в ракетной и оборонной промышленности", - заявил президент.

"Сегодня мы чувствуем, что эта сдерживающая сила развилась",- сказал президент, добавив, что такая сила обеспечит безопасность и устойчивый мир в регионе.

Гиперзвуковая ракета "Фатах", новейшая разработка воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) была представлена во вторник в присутствии президента Ирана Эбрахима Раиси.