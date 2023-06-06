Вторник, 6 Июня 2023 10:08

АрмИнфо.<Мирное> соглашение, о необходимости которого кричат многие иностранные державы, на самом деле станет самым сокрушительным ударом по армянскому народу. Об этом говорится в статье первого премьер-министра постсоветской Армении Вазгена Манукяна.

<То, что сейчас происходит с нами, является глубоко разработанным заговором против нашего народа. При организации этого заговора они использовали естественное стремление нашего народа жить в справедливой стране и в мирных условиях>, - отметил Манукян.

Говоря об анклавах, он заметил, что их существование не было закреплено ни одним законом Советского Союза. Они когда-то были переданы Азербайджану с согласия местных властей, поэтому никакой правовой силы они не имеют, то есть де-юре анклавы также являются территориями Армении. <Если анклавы отдаются Азербайджану, то это означает предоставление врагу наилучших возможностей и создание соблазна продолжать войну. Это соглашение станет не мирным, а военным соглашением. Что касается Арцаха, то не только абсурдна идея <избавимся от Арцаха и будем жить в мире>, но и на поверку поднимается моральный аспект вопроса. Покажите мне случай в мировой истории, когда нация держит часть своих сотен тысяч заложников, зная, что они будут убиты и перемещены, в тщетной надежде, что они будут жить хорошо. Наш народ не будет жить хорошо, и это клеймо не сотрется с нас тысячи лет. Мы не будем себя уважать, следующие поколения будут плевать нам в лицо. Мы делаем себя и наши поколения несчастными и униженными, совершая безнравственный шаг и национальное предательство, получая взамен войну, а не мир>, - подчеркнул экс­премьер Армении.

Манукян указал на тот факт, что Армения, несмотря на свою территориальную целостность, не заявляет о признании права народа Арцаха на самоопределение и независимость и не способствует реализации этого права всеми политическими средствами, что уже унижает народ в глазах многих других народов мира. <Как можно так жить? На самом деле, кто-то пришел и разрушил нашу тысячелетнюю историю, часть народа этого не понимает, надеясь, что все в итоге будет хорошо, а часть народа прилагает усилия, чтобы все это изменить, но не может это сделать. В такой ситуации очень важную роль играют военные, силовые структуры, основной целью которых является защита государства. Я обращаюсь конкретно к нашим силовым структурам: вы не клялись защищать действующего премьер-министра Никола Пашиняна, вы клялись защищать Родину, государство, Конституцию и государственные законы. То, что делает и хочет делать Никол Пашинян, в первую очередь противоречит нашей Конституции и законам, поэтому Никол Пашинян больше не легитимен. Своими заявлениями, своими действиями, а позже и своей подписью он становится государственным преступником, а защищая государственного преступника, вы нарушаете свою присягу, что также является государственным преступлением. Призываю силовые структуры внимательно следить за происходящим в нашей стране и вовремя предотвращать государственные преступления, будучи готовыми присоединиться к большой части народа, которая сопротивляется осуществлению национального и государственного преступления и пытается предотвратить национальную катастрофу и позор>, - подчеркнул Вазген Манукян.