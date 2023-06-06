Вторник, 6 Июня 2023 10:06

АрмИнфо. В Госдепе США не обладают информацией о дате предстоящей встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Об этом 5 июня в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, в ответ на какое число запланирована встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Патель отметил, что у него нет информации о конкретной дате. "Но да, мы с нетерпением ждем проведения еще одного раунда переговоров в Вашингтоне в конце этого месяца, поскольку стороны продолжают добиваться мирного будущего для региона Южного Кавказа.

Как вы уже слышали от меня, прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного и достойного мира. США рады тому, что переговоры между Арменией и Азербайджаном проходят на разных площадках, включая и недавнюю встречу лидеров. Но мне больше нечего предложить по этому поводу", - отметил он.