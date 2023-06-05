Понедельник, 5 Июня 2023 21:53

АрмИнфо. Омбудсмен АР Сабина Алиева 5 июня посетила двух армянских военных, похищенных ВС АР с территории Армении 26 мая.

Армянские военнослужащие Артур Овакимян и Карен Казарян были похищены с межпозиционной дороги, при доставке продовольствия на боевые позиции в Сюникской области РА. Псевдоазербайджанское правосудие инкриминируем им "нарушение государственной границы Азербайджанской Республики и совершением иных противоправных действий, правда не говорится какие.

"Эти лица были конфиденциально приняты омбудсменом Сабиной Алиевой в рамках Национального превентивного механизма, и их обращения были рассмотрены на месте. Они не имели претензий к условиям содержания и обращения с ними, и выразили благодарность Азербайджанскому государству за созданные условия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что задержанным предоставлены художественные и информационные материалы, законодательные акты и международные документы об их правах на армянском языке, а также возможности обращения к Омбудсмену.