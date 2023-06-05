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 Понедельник, 5 Июня 2023 21:40
Марианна Мкртчян

Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян

Ереванский суд общей юрисдикции постановил арестовать на 1,5 месяца подозреваемую в похищении сына премьера Гаяне Мартиросян

АрмИнфо. Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством Манвела Шахвердяна 5 июня отменил ранее вынесенный вердикт апелляционного суда об изменении меры пресечении -  с заключения под стражу на домашний арест, в отношении Гаяне Мартиросян -  матери погибшего в 44-дневной войне военнослужащего. Ей инкриминируется похищение сына премьер-министра Никола Пашиняна, Ашота.

Суд постановил арестовать Гаяне Мартиросян сроком на 1 месяц 15 дней.

Примечательно, что в ходе судебного процесса, сын армянского премьера посчитал "мягким" меру пресечения в виде домашнего ареста, заявив, что квалифицирует ее деяние как "тяжкое преступление".

Любопытно также, что сегодня же, в беседе с журналистами Ашот Пашинян признался, что сам без принуждения сел в машину Гаяне Мартиросян. При этом он заверил, что его похищение началось в тот момент, когда он не смог покинуть авто, в которое сел, так как Мартиросян не позволила ему выйти.

Напомним, что 17 мая газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе военных.  Газета сообщала, что члены организации заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Между тем, в самой организации "Зов сыновей" заявили, что после очередного судебного заседания по делу 21 сентября в Ераблуре, члены общественной организации "Зов сыновей" после того, как вышли из здания суда, случайно встретили Ашота Пашиняна. К Ашоту Пашиняну подошли только матери и предложили сесть в автомобиль, поговорить и вместе пойти в Ераблур. "Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур.  Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине, кроме него и женщины, никого не было. Остальные сведения не соответствуют действительности", - говорилось в заявлении. 21 мая решением суда Акопян была арестована сроком на один месяц.

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