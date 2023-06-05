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 Понедельник, 5 Июня 2023 17:01
Марианна Мкртчян

Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться

Отношения Тегерана и Баку продолжают ухудшаться

АрмИнфо.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани отреагировал на призыв МИД Азербайджана к своим гражданам, воздерживаться от поездок в ИРИ.

Иранский дипломат в своем микроблоге в Twitter отметил, что "народ Азербайджана следует пугать израильским режимом, а не цивилизованным исламским Ираном".

Канаани подчеркнул, что "политика Ирана по-прежнему заключается в отмене виз и раскрытии объятий азербайджанским братьям и сестрам".

"Исламская республика нацелена на продолжение политики дружественного характера в рамках взаимного уважения", - резюмировал он.

3 июня в МИД Азербайджана призвал граждан АР воздерживаться от поездок в Иран. "Принимая во внимание ограничение дипломатического представительства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, после террористического акта против азербайджанского посольства в январе этого года, гражданам страны настоятельно рекомендуется не посещать Иран, если в этом нет необходимости, а те, кто совершает визит, должны проявлять высокую осторожность", - говорится в предупреждении ведомства.

При этом в Баку подчеркнули, что граждане Азербайджана, уже находящиеся в Иране, должны соблюдать меры безопасности, а в случае необходимости обращаться в генконсульство Азербайджана в Тебризе.

1 июня стало известно, что "пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли" арестован по обвинению в шпионаже. Как пишут азербайджанские СМИ, мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете.  Азербайджан  уже направил Ирану ноту в связи с исчезновением Фарида Сафарли.

Отношения между Баку и Тегераном обострились после нападения на посольство Азербайджана в Иране. Тогда один человек погиб, еще двое получили ранения  разной степени тяжести. На допросе задержанный нападавший объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами. Как отметил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими, в ходе допроса мужчина сказал, что он пытался освободить свою жену, которая, как он считал, находилась долгое время на четвёртом этаже посольства.

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