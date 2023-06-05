Понедельник, 5 Июня 2023 16:55

АрмИнфо. Ереван ожидает от союзников по Организации Договора о коллективной безопасности минимальной реакции на действия Азербайджана против суверенной территории Армении. Об этом 5 июня в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по итогам выполнения госбюджета страны 2022 года заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, Армения ожидает, что в тексте заявления ОДКБ будет указано на факт совершенной Азербайджаном агрессии против Армении. Причем, как заметил глава МИД, данное обстоятельство не является каким-либо предусловием. Ереван не раз объяснял ситуацию с отправкой миссии ОДКБ и готов сделать это снова, но ждет, что в тексте заявления будет указано, что в сентябре 2022 года суверенная территория Армении, ее граница была нарушена, следовательно, есть необходимость для отправки мониторинговой миссии. "Это, по нашему представлению, должна быть минимальная реакция военно- политического союза, в который мы входим. Для наших партнеров до сих пор это утверждение было невозможным", - сказал Мирзоян.

Он заметил, что в Организации практически легитимизируется утверждение Баку о том, что по причине отсутствия границ, которые подверглись делимитации, говорить о вторжении на территорию Армении не приходится. "Пусть лучше наши союзники не выступают с заявлениями, чем выступают с заявлением, которое легитимирует утверждения Азербайджана", - сказал Мирзоян.