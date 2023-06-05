Понедельник, 5 Июня 2023 13:01

АрмИнфо.Делимитация должна осуществляться не по карте, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. С таким интересным заявлением выступили в МИД Азербайджана, после того, как секретарь Совбеза РА накануне заявил, что между Баку и Ереваном есть понимание о необходимости проведения делимитации по картам 1975 года.

При этом в МИД АР не пояснили, что подразумевают под формулировкой "анализ и рассмотрение всех имеющих юридическое значение документов".

В МИД АP назвали недопустимы высказывания, Григоряна во время интервью, обвинив его в искажении сути некоторых вопросов, а также попытки Армении уклониться от взятых на себя обязательств, вызывать недопонимание как среди международного сообщества, так и в армянском обществе.

"По поводу претензией о том, на какой основе будет осуществляться процесс делимитации, отметим, что, согласно заявлениям по встречам в Праге и Сочи, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Как правило, в этих заявлениях ссылки на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию приводятся в контексте упомянутых принципов", - заявили в Баку, естественно не упоминая об оговорках, существующих у Еревана по Алма-Атинской декларации.

"Армянской стороне хорошо известно, что на этой и другой встрече не было достигнуто какого-либо соглашения о проведении делимитации на основе какой-либо карты. Согласно международной практике, в отличие от Армении, процесс делимитации, который Азербайджан до сих пор осуществлял с некоторыми из своих соседей, осуществлялся не на основе специально выбранной карты, а на основе анализа и рассмотрения всех имеющих юридическое значение документов. Применение этой практики возможно и с Арменией. В этом конкретном случае армянской стороне было бы более полезнее начать работу по делимитации, чем настаивать на карте 1975 года. Не стоит забывать, что именно Армения долгое время не отвечала ни на одно из предложений нашей страны о делимитации границ после войны 2020 года", - отметили в МИД АР, по традиции обвинив Ереван в торпедировании переговорного процесса.