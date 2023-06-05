Понедельник, 5 Июня 2023 11:25

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на следующей неделе посетит Минск для участия в заседании секретарей Советов безопасностей стран-членов ОДКБ. Об этом в программе "Лурер" на ОТА заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, в ответ на вопрос обсуждался ли вопрос продажи Россией вооружения РА в ходе его последнего визита в РФ.

Он отметил, что этот вопрос не поднимался, так как не было запланировано двусторонних встреч с российским коллегой. "Если в Минске пройдут двусторонние встречи, мы обсудим вопросы двусторонней повестки. Но, учитывая ту реальность, которая сейчас существует - война между Россией и Украиной, и возможности обслуживания этой войны, и принимая во внимание, что возможности не так велики, чтобы еще и осуществлять экспорт, решение этого вопроса мы видим в поиске иных ресурсов. Мы пошли по этому пути. Есть много стран, с которыми мы ведем переговоры по закупке оружия, с некоторыми из них у нас уже есть результаты, а с некоторыми переговоры еще продолжаются", - сказал Григорян.

По его словам, то есть, Армения не то, что не ищет альтернатив, если возникла проблема, Армения ищет альтернативные решения, пока не будет решен вопрос с поставками вооружений РА-РФ.

Вместе с тем, на уточнение, какие вопросы решает членство Армении в ОДКБ, Григорян констатировал, что в прошлом это членство создавало некие ограничения при взаимодействии с другими партнерами по вопросу безопасности. "На данный момент, наше членство в ОДКБ по большому счету не ограничивает наше сотрудничество с другими партнерами, хотя и создает определенные проблемы. Мы также интенсивно взаимодействуем с нашими западными партнерами для укрепления нашей системы безопасности, и мы продолжим эти работы", - сказал он, добавив, что сложно сказать, какие вопросы решает членство РА в этом военном союзе, так как после 2020 года было три широкомасштабных посягательства на суверенитет, и ОДКБ не оказал никакого содействия Армении.

По его словам, и ОДКБ предложил лишь после того, как Армения нашла альтернативную помощь на западе в лице наблюдательской миссии ЕС. Григорян назвал несерьезным предложение ОДКБ направить мониторинговую миссию в Армению.

Он также ушел от прямого ответа на вопрос о том, есть ли у Армении предложение об ином военном союзе, отметив, что одним из ключевых факторов обеспечение безопасности является укрепление собственных возможностей, над чем сегодня Ереван активно работает. Григорян добавил, что Армения сейчас не ищет альтернативных международных организаций в области безопасности, и считает важным в укреплении своей безопасности, в том числе путем продвижения мирной повестки.

"Мы также видим укрепление своей безопасности в двусторонних форматах. Интенсивно развиваются отношения Армения-США, Армении и ряд стран ЕС, с Индией многослойные отношения, с соседними странами", - сказал секретарь Совбеза РА.