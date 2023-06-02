Пятница, 2 Июня 2023 19:06

АрмИнфо.На пятисторонней встрече в Кишиневе с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции, Германии и Европейский совета была отмечена важность внедрения механизма защиты прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, опубликованном в пятницу, 2 июня. Следующие переговоры с участием Алиева и Пашиняна пройдут в Брюсселе 21 июля.

Как говорится в заявлении пресс-службы французского президента, <европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все взятые на себя обязательства, в частности как можно скорее освободить военнопленных. Они также отметили важность миссии наблюдателей Евросоюза во благо Армении>. Отмечается, что <стороны также подчеркнули важность внедрения гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха>.