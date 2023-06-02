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 Пятница, 2 Июня 2023 19:01
Наира Бадалян

Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

АрмИнфо.Премьер-министр Республика Армения Никол Пашинян 3 июня посетит Анкару с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

<Республика Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Для участия в церемонии 3 июня премьер- министр Никол Пашинян отбудет в Анкару>, - говорится в сообщении.

Ранее, Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. Премьер также выразил надежду, что совместная работа приведет к полной нормализации отношений между Арменией и Турцией

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