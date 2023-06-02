Пятница, 2 Июня 2023 14:11

АрмИнфо.По вопросу анклавов обсуждения пока продолжаются и у жителей близлежащих к ним сел нет оснований для беспокойства. Об этом 2 июня в беседе с журналистами заявил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

Он отметил, что армянская делегация возвратилась из Кишинева поздно вечером и у него пока не было возможности для ознакомления с деталями пятисторонней встречи в столице Молдовы.

Отвечая на вопрос о том, почему границы Армении и Азербайджана должны быть подвержены делимитации на основе карт 1975 года, а не 1923 года, когда территория республики составляла свыше 31 тыс кв.км, Арутюнян отметил, что та группа, которая занимается процессом делимитации и демаркации границ, обсуждает этот вопрос. Не менее важным является и решение проблемы с обеспечением безопасности и прав жителей Арцаха, которые, согласно армянской стороны, должны быть гарантированы международными посредниками. Само участие в переговорах по данной проблеме Франции и Германии, подчеркнул Арутюнян, говорит о многом, и это важно.

Говоря о намерениях Российской Федерации открыть свое консульство в Сюникской области Армении, Арутюнян заметил, что этим вопросом занимается МИД страны. Процесс, по его данным, находится в стадии переговоров. <Если есть граждане страны и есть в этом необходимость - открытие консульства является важным шагом>, - отметил глава аппарата премьер-министра РА.