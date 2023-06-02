Пятница, 2 Июня 2023 14:10

АрмИнфо.В правительстве Армении внедряется условная электронная журнальная система учета служебных автомобилей. Об этом 2 июня журналистам заявил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, в данной системе будут представлены автомобили, обслуживающие все ведомства страны. Основная цель нововведения заключается в строгом учете количества автомобилей, обслуживающих ведомства страны, в том числе, и государственные некоммерческие организации. Арутюнян подчеркнул, что в 2020 году на балансе аппарата премьер-министра РА насчитывалось 84 служебные машины, в настоящее время это количество сократилось до 40 автомобилей. По сравнению с прошлым годом количество служебных автомобилей сократилось на 11%, а с предыдущим - еще на 6%.

В то же время, руководитель аппарата премьер- министра не исключил возможности того, что количество автомобилей, обслуживающих различные ведомства, могло увеличиться - с порядка 900 до свыше 1 тысячи. <Для более эффективного использования автотранспорта и создается электронная площадка его учета>, - отметил Арутюнян.

Он указал на необходимость обновления автопарка правительства, поскольку имеющаяся техника настолько морально и физически устарела, что требует привлечения значительных финансовых средств на ее ремонт и поддержание. <Я лично не пользуюсь служебной машиной, поскольку расходы на ее содержание очень большие>, - заметил руководитель аппарата премьер-министра.