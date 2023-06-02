Пятница, 2 Июня 2023 11:57

АрмИнфо.Европейский Союз сделает все возможное для того, чтобы добиться прогресса в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил председатель Европейского Союза Шарль Мишель после пятисторонней встречи с лидерами Армении, Азербайджана, Франции и Германии, прошедшей 1 июня в Кишиневе.

Текст выступления Мишеля размещен на сайте ЕС. <Мы провели очень хорошую встречу вместе с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. У нас была возможность затронуть все темы, которые мы обсуждали в мае в Брюсселе, - связь, безопасность и права, делимитация границы, мирный договор.

Эта встреча стала хорошей подготовкой к следующей встрече, которая состоится в Брюсселе 21 июля. Это означает, что мы много работаем и намерены поддерживать все позитивные усилия в направлении нормализации отношений. Я также объявил, что намерен вновь пригласить президента Алиева, премьер-министра Пашиняна, канцлера Шольца и президента Макрона на полях следующего заседания Европейского политического сообщества, которое состоится в Испании. Это означает, что мы со стороны ЕС сделаем все, чтобы помочь, оказать содействие, добиться большего прогресса в направлении нормализации отношений>, - сказал председатель Европейского совета.