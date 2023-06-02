Пятница, 2 Июня 2023 11:16

АрмИнфо. Азербайджан ведет подготовку к проведению этнической чистки в Нагорном Карабахе. Об этом в интервью телеканалу CNN Prima News заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, которое распространила пресс-служба правительства РА.

Глава армяского кабмина отметил, что Азербайджан с декабря прошлого года незаконно заблокировал Лачинский коридор. <Почему мы говорим незаконным? Да потому, что согласно трехсторонней декларации от 9 ноября Лачинский коридор был создан для обеспечения связи нагорно-карабахских армян, Нагорного Карабаха с Республикой Армения. И согласно трехстороннему заявлению, Азербайджан не должен иметь никакого контроля над этим коридором. Причем, коридор - это не только дорога, но и зона безопасности шириной 5 км. Таким образом, блокировка незаконна. В результате блокады в Нагорном Карабахе возник гуманитарный кризис, поскольку, во-первых, люди лишены права передвижения, во-вторых, прерывается поставка продуктов питания и предметов первой необходимости. И следствием этого является то, что люди могут покупать товары в магазинах только по купонам, выданным правительством Нагорного Карабаха, чтобы можно было управлять запасами продовольствия. Отключения природного газа и электроэнергии в Нагорном Карабахе продолжаются с декабря прошлого года, и на данный момент природный газ и электроэнергия в Нагорный Карабах не подаются. Важнейшим последствием этого в зимние месяцы было то, что все школы и детские сады, высшие учебные заведения были закрыты, а около 30 тысяч детей и студентов были лишены права на образование. Конечно, с потеплением сезонов уже открылись детские сады, школы, вузы, восстановился образовательный процесс>, - отметил Пашинян.

Он также обратил внимание еще на одно важное обстоятельство. В феврале 2023 года Международный суд ООН принял промежуточное решение, обязывающее Азербайджан разблокировать Лачинский коридор для обеспечения движения граждан и товаров по Лачинскому коридору. Азербайджан не только не выполнил этого решения, имеющего юридическую силу, поскольку Международный суд является высшим международным судом, но и около десяти дней назад незаконно установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре. Это нарушение не только трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, но и решения Международного суда ООН. <Почему Азербайджан все это делает? Наша оценка и убеждение в том, что это не единичные действия, а подготовка к проведению этнической чистки в Нагорном Карабахе, когда речь идет об этнической чистке, чтобы армян вообще не было в Нагорном Карабахе>, - подчеркнул глава армянского правительства.

Он заметил, что сегодня есть некоторое разочарование в отношении деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, потому

что ОДКБ является основным механизмом, посредством которого Республика Армения должна обеспечивать свою безопасность. <Но во

время агрессий, предпринятых Азербайджаном в мае-ноябре 2021 г. и сентябре 2022 г., неадекватная реакция Организации вызвала определенное разочарование, в первую очередь, у народа Армении, поскольку существовала определенная уверенность в том, что ОДКБ является надежным механизмом безопасности. Но этого не произошло, и по этой же причине мы не сочли возможным достижение консенсуса по ряду основополагающих документов в ходе ереванского саммита ОДКБ. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на вопрос и с противоположной точки зрения, потому что это поведение вредит самой Организации, поскольку бьет по ее авторитету. Иными словами, это будет иметь определенные последствия и для самой Организации>, - сказал премьер-министр РА.

Говоря об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, Пашинян констатировал, что общение с главой российского государства интенсивно, и продолжает оставаться таковым. <Мы встречались в этом месяце, как минимум, 2 раза. И должен сказать, что это и личный, и политический, и рабочий контакты. Другое дело, что, особенно сейчас, мы мало обсуждаем или практически не обсуждаем вопросы, не относящиеся к повестке наших двусторонних отношений или нашей региональной повестке. Скажу вам честно: у Армении слишком много проблем, чтобы нести на своих плечах бремя всего региона и части мира. К сожалению, наших забот более чем достаточно, и в отношениях с Евросоюзом, США и Россией, мы пытаемся решить проблемы нашей повестки, что, как видите, к сожалению, не всегда удается>, - подчеркнул премьер-министра РА.

Отвечая на вопрос об отношении Армении к российско-украинскому кризису, особенно в контексте союзнических отношений между Арменией и Россией, Пашинян отметил, что вслух об этом никогда не говорилось, но Ереван не является союзником России в конфликте с Украиной. <Наше чувство от конфликта - тревога, потому что война напрямую влияет на все наши отношения. На Западе видят, что мы являемся союзником России в данном вопросе, в России же видят, что мы не являемся ее союзником в войне в Украине, и получается, что мы ничей союзник в этой ситуации. Причем, чем сложнее ситуация, тем уже возможность для уклонения. Мы избегаем этого не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а потому, что наших забот, к сожалению, больше, чем они позволяют нам быть более вовлеченными в решение других проблем>, - сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения находится не в сложной геополитической ситуации, а в сложном географическом положении. <Другими словами,

наша сложность не в геополитике, наша сложность в географии, потому что как бы ни менялась политика мира, наша география не изменится. И по этой причине мы предлагаем и предложили нашему народу следующее политическое видение: главной целью нашей внешней политики должны быть нормальные отношения, прежде всего, с нашими непосредственными соседями.