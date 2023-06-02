Пятница, 2 Июня 2023 11:00

АрмИнфо.Итоги пятисторонней встречи в Кишиневе носят предварительный характер. Об этом на встрече с представителями армянской общины Молдовы заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, предварительный характер обусловлен необходимостью отклика со стороны Азербайджана. Как правило, продолжил Пашинян, после первых впечатлений начинается второй и третий этапы, в ходе которых изучается их влияние <на <земле>. В целом, как заметил глава армянского правительства, обсуждения были полезными. Одним из важных компонентов встречи стало подтверждение достигнутой в Праге договоренности о признании территориальной целостности Армении и Азербайджана на основе Алматинской декларации, подписанной в декабре 1991 года после развала Советского Союза. Тем самым, Азербайджан признает территориальную целостность Армении площадью в 29,8 тыс кв. км, а Армения - территорию Азербайджана площадью в 86,6 тыс кв. км. Вопрос же будущего Нагорного Карабаха должен быть обсужден на основе формата прямого диалога между Баку и Степанакертом с применением международного механизма, чтобы эта повестка не была отложена <в долгий ящик>. По данному вопросу европейские партнеры высказали свои позиции.

Важным нюансом встречи, заметил Пашинян, стала договоренность о применении при проведении делимитации границ между Арменией и Азербайджаном карт 1975 года, что является подтверждением границ РА в пределах 29,8 тыс кв. км.

Премьер-министр РА отметил, что в ходе встречи был обсужден вопрос о разблокировании транспортных и экономических связей в регионе. Армения готова обсуждать данный вопрос в рамках своего суверенитета над транспортными инфраструктурами, в соответствии с 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Пашинян подчеркнул, что обсуждался и вопрос о возвращении военнопленных и судьбах пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы.

Премьер-министр сообщил также, что достигнута договоренность о проведении следующей трехсторонней встречи 21 июля в Брюсселе. Кроме того, с 12 июня в Вашингтоне пройдут переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, а 2 июня в Москве состоится очередное заседание рабочей группы на уровне вице- премьеров Армении, России и Азербайджана, на которой будет обсужден вопрос о разблокировании транспортных коммуникаций региона.

Пашинян сообщил также, что следующее заседание Европейского сообщества пройдет осенью текущего года в Испании, и, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, в рамках этого заседания также состоится пятисторонняя встреча.

С политической точки зрения, продолжил глава армянского правительства, очень важно оставить будущим поколениям заполненное и полное кадастровое свидетельство Республики Армения. "Мы говорим о признании территориальной целостности, и движемся к этому шаг за шагом", - сказал Пашинян, напомнив о своем недавнем заявлении по этому вопросу в Национальном Собрании РА. "Я очень хочу добиться результата на посту премьер-министра Армении, чтобы оставить нашим будущим поколениям заполненное и полное кадастровое свидетельство Республики Армения", - сказал Пашинян, добавив, что предприняты очень важные шаги на пути к формулированию кадастрового свидетельства.

Напомним, что 1 июня в Кишиневе состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Европейского совета Шарля Мишеля. На встрече обсуждался весь комплекс вопросов, связанный с урегулированием армяно-азербайджанских отношений.