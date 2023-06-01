Четверг, 1 Июня 2023 22:41

АрмИнфо.С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы . Об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в ходе обсуждений проекта выполнения закона "О государственном бюджете 2022 года".

При этом она отметила, что в рамках первого этапа вакцинацию проведут в рядах военнослужащих РА. Подобное решение, по словам министра, было принято ввиду тяжелого протекания болезни в подобной возрастной категории и высокой скорости распространения. Следующей этап программы, как отметила глава Минздрава, коснется уже детей.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году в Армении было зарегистрировано 18 795 случаев заражения ветряной оспой, что в разы превысило показатель годовой давности. В 2021 году было зарегистрировано 5 412 случаев.