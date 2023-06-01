Четверг, 1 Июня 2023 17:39

АрмИнфо.После смены в Армении власти в 2018 году, когда стало очевидно, что сделан неправильный выбор, армянский народ оказался в цикле безостановочного унижения. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министр иностранных дел РА Вардан Осканян, комментируя заявление Госдепа США, в котором приветствуется недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об обсуждении вопроса об <амнистии> для властей Нагорного Карабаха.

<Казалось, тяжелое поражение в 44-дневной войне было верхом унижения, но оказалось, что это не так, когда премьер-министр РА Никол Пашинян передал Арцах Азербайджану сначала устно, а вскоре, несомненно, передаст и письменно. Еще одна капля унижения была добавлена вчера, когда США приветствовали <добрую волю> Ильхама Алиева помиловать власти Арцаха>, - отметил Осканян.

Он указал на важность момента, чтобы понять, что это значит. <Самый коррумпированный и авторитарный лидер мира обещает помиловать избранных людей, живущих на своей исторической земле поколениями и тысячелетиями. Эта земля никогда не была частью независимого Азербайджана, который на протяжении десятилетий применял самое жестокое насилие против людей, живущих в Карабахе. И США приветствуют этот шаг? Но не нужно обвинять в этом Соединенные Штаты. Здесь есть другой виновник - это нынешние власти Армении. Единственный способ выйти из этого унижения и кардинально изменить ситуацию - добиться отставки этих властей путем народного давления. Я считаю, что у всей армянской общественности сегодня нет другого приоритета, кроме как возвысить свой голос против этих исторических несправедливостей, допущенных властями Армении, и требования отказаться от процесса передачи Арцаха Азербайджану>, - написал экс-министр.

Он также указал на наличие более 190 стран-членов ООН, которые вошли в организацию с определенными границами. В настоящее время в мире насчитывается более 50 территориальных споров, а это значит, что существует не менее двух десятков стран, имеющих нерешенные территориальные вопросы. За исключением нескольких из них, все эти страны имеют дипломатические отношения, в основном дружеские и нормальные связи. <На данный момент Никол Пашинян находится в Кишиневе. Я не знаю, подпишет он документ или нет. Я думаю, что сегодня у Армении есть шанс избежать подписания какого-либо документа с Азербайджаном. Тому есть веские причины, которые всем очевидны. Однако если Никол Пашинян хочет подписать какой-либо документ, он должен подписать его с оговоркой относительно будущего статуса Нагорного Карабаха. Если же Пашинян подпишет то, что сказал на словах, это станет необратимой национальной трагедией для армянского народа", - отметил Вардан Осканян