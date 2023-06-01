Arminfo.info



 Четверг, 1 Июня 2023 16:19
Александр Аванесов

А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться

А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться

АрмИнфо. Одной из ключевых угроз для стран СНГ на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие.  Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил  на встрече с участниками 52- го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одной из ключевых угроз на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие, распространение заведомо ложной, фейковой информации. Цель таких действий - подрыв авторитета наших государств на международной арене. Под фейки порой подводят опасные, агрессивные действия", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что фактическая информационная монополия Запада, в частности контроль над интернетом, основными социальными сетями и международными СМИ, этому лишь только способствует.

Президент Беларуси отметил также, что военно- политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться. <Нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас - России, Беларуси, центральноазиатских государств - потихоньку пытаются нас растащить. Мы этого не должны допустить. Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории, разжигание конфликтов", - отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что странам СНГ важно объединить усилия в противодействии

агрессивному внешнему давлению.  "Руководители спецслужб и органов безопасности собрались, чтобы обсудить совместные меры по противодействию этим новым вызовам и угрозам. Надеюсь, что на сегодняшнем заседании, на котором рассмотрят многие вопросы, связанные с противодействием терроризму и посягательством на наш суверенитет, будут приняты решения, способствующие укреплению нашей безопасности", - сказал Лебедев.

Напомним, что 1 июня в Минске проходит 52-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств­участников СНГ, в котором принимает участие директор СНБ Армении Армен Абазян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Анаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспыАнаит Аванесян: С 2024 года в Армении приступят к вакцинации против ветряной оспы
В Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а АлиеваВ Кишиневе завершилась встреча с участием Пашиняна, Мишеля, Макрона, Шольца и а Алиева
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Спикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную странуСпикер НС РА: мы должны оставить нашим наследникам мирную страну
А.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обострятьсяА.Лукашенко: военно-политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться
МО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформациюМО РА: министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию
Спортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКССпортбаза на Цицернакабердском шоссе в Ереване не будет приватизирована. Ее передадут МОНКС
ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации ACBA Bank объявил старт совместной с NABU программы бесплатной сертификации "Развитие органического сельского хозяйства" на 2023-2024гг
Пашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообществаПашинян принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества
Между Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКСМежду Арменией и США имеется больший потенциал для сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи - МОНКС
Симонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врагаСимонян: для президента Азербайджана очень важно наличие внешнего врага
Замминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 разаЗамминистра юстиции: В случае успешной аттестации заработные платы полицейских в Армении повысят в 2 раза
Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасностиКабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности
Депутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиямиДепутат НС РА: игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана чревато серьезными последствиями
Проваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестациюПроваливших тест на наркотики полицейских лишат права на аттестацию
На выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse LeasingНа выставке Leasing Expo 2023 Конверс Банк представит продукт Converse Leasing
Свободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община ВанкувераСвободный Арцах никогда не был и не может быть частью геноцидного Азербайджана - армянская община Ванкувера
Армянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью АзербайджанаАрмянские духовные лидеры США призывают Байдена противостоять попыткам принудить армян Арцаха стать частью Азербайджана
В Армении состоялось открытие Дней культуры ТуркменистанаВ Армении состоялось открытие Дней культуры Туркменистана
В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в АрменииВ Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиямКарта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий ФондЖанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армянГлавный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактовВ Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
МИД Арцаха: поощрение воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликтаМИД Арцаха: поощрение воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликта
Посол ЕС: Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человекаПосол ЕС: Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человека
ЕСПЧ потребовал от Баку информацию по похищенным армянским военнымЕСПЧ потребовал от Баку информацию по похищенным армянским военным
МИД РА: США должны продемонстрировать соответствующую реакцию на заявления президента АзербайджанаМИД РА: США должны продемонстрировать соответствующую реакцию на заявления президента Азербайджана
Поле маневра для Армении сужается - ПашинянПоле маневра для Армении сужается - Пашинян
Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - ПрезидентАрмения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
Госминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменовГосминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменов
Всевозможные угрозы демократии РА исходят извне - ПашинянВсевозможные угрозы демократии РА исходят извне - Пашинян
Посол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократииПосол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии
ANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросамANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам
Госдеп: США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению достойного мирного договораГосдеп: США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению достойного мирного договора
Скончалась известная в Армении журналист Гаяне ТерзянСкончалась известная в Армении журналист Гаяне Терзян
Армения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории - вице-премьерАрмения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории - вице-премьер
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
ЕС: важно проявлять лидерство для достижения решений вопросов, касающихся нормализации отношений между Арменией и АзербайджаномЕС: важно проявлять лидерство для достижения решений вопросов, касающихся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
В Ереван съехались 200 ученых - ориенталистовВ Ереван съехались 200 ученых - ориенталистов
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
По <кокаиновому делу> объявлен в розыск экс-глава СПИСА Армении Мигран ПогосянПо <кокаиновому делу> объявлен в розыск экс-глава СПИСА Армении Мигран Погосян
Секретарь Совбеза Армении в рамках форума GLOBSEC 2023 призвал Азербайджан воздержаться от максималистских устремленийСекретарь Совбеза Армении в рамках форума GLOBSEC 2023 призвал Азербайджан воздержаться от максималистских устремлений
Гегам Степанян: Умышленное уклонение со стороны ЕС от использования термина Гегам Степанян: Умышленное уклонение со стороны ЕС от использования термина "Нагорный Карабах" однозначно не способствуют мирным переговорам, а открывают путь к насильственному подчинению
Гнел Саносян: Открытие границы с Турцией - большой политический процессГнел Саносян: Открытие границы с Турцией - большой политический процесс
ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО АрцахаВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО Арцаха
В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщиныВ Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Армения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с ТурциейАрмения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с Турцией
Армению посетит звезда кулинарного телешоу <Chopped>  Аманда ФрайтагАрмению посетит звезда кулинарного телешоу   Аманда Фрайтаг
МИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике АзербайджанаМИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике Азербайджана
Армения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащихАрмения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащих
МО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформацииМО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформации
В Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населенияВ Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населения
Пашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросыПашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросы
МИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий АзербайджанаМИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий Азербайджана
МИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательствМИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств
Читать больше



Эксперты
Для Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюркологДля Турции важно, чтобы Армения в одностороннем порядке приняла все максималистические требования Азербайджана - тюрколог
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Читать больше
Комментируемые
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>
Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравилЭрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родинуПолитик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу
У Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен ВарданянУ Пашиняна нет права принимать решение за народ Арцаха – Рубен Варданян
Национальное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей АрменииНациональное собрание Арцаха призвало все армянство не допустить катастрофических шагов властей Армении
Политолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексийПолитолог: В ближайшем будущем в армянских национальных нарративах три цифры станут предметом сложных драматических рефлексий
Константин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха АзербайджануКонстантин Затулин заявил о нарушении прав армян при передаче Нагорного Карабаха Азербайджану
Рубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещиРубен Варданян: Я не знаю, господин Пашинян, как долго вы будете оставаться руководителем, но я говорю вам: вы делаете опасные вещи
Решение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонииРешение суда по делу <о похищении> сына премьера будет оглашено 20 мая: Матери погибшего солдата грозит от 4 до 8 лет колонии
Пашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политологПашинян открыл <окно Овертона> и оказался в западне - оппозиционный политолог
Официальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа АрцахаОфициальный Степанакерт обвинил руководство ЕС в игнорировании законных прав и интересов народа Арцаха
Шарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и ПашиняномШарль Мишель рассказал об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном