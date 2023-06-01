Четверг, 1 Июня 2023 16:19

АрмИнфо. Одной из ключевых угроз для стран СНГ на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с участниками 52- го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одной из ключевых угроз на сегодняшний день является информационно-психологическое воздействие, распространение заведомо ложной, фейковой информации. Цель таких действий - подрыв авторитета наших государств на международной арене. Под фейки порой подводят опасные, агрессивные действия", - сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что фактическая информационная монополия Запада, в частности контроль над интернетом, основными социальными сетями и международными СМИ, этому лишь только способствует.

Президент Беларуси отметил также, что военно- политическая обстановка вокруг СНГ все более обостряется, и она будет обостряться. <Нам надо понимать, что крупные игроки вокруг нас - России, Беларуси, центральноазиатских государств - потихоньку пытаются нас растащить. Мы этого не должны допустить. Мы видим нарастающую милитаризацию стран блока НАТО и беспрецедентную концентрацию войск вблизи нашей с вами общей территории, разжигание конфликтов", - отметил Александр Лукашенко.

В свою очередь, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что странам СНГ важно объединить усилия в противодействии

агрессивному внешнему давлению. "Руководители спецслужб и органов безопасности собрались, чтобы обсудить совместные меры по противодействию этим новым вызовам и угрозам. Надеюсь, что на сегодняшнем заседании, на котором рассмотрят многие вопросы, связанные с противодействием терроризму и посягательством на наш суверенитет, будут приняты решения, способствующие укреплению нашей безопасности", - сказал Лебедев.

Напомним, что 1 июня в Минске проходит 52-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств­участников СНГ, в котором принимает участие директор СНБ Армении Армен Абазян.