Четверг, 1 Июня 2023 16:12

АрмИнфо. Для президента Азербайджана Ильхама Алиева, который вместе с семьей уже длительное время управляет страной, очень важно наличие внешнего врага. Об этом 1 июня журналистам заявил председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян, комментируя угрозы Алиева в адрес населения Нагорного Карабаха, сделанные им несколько дней назад в Бердзоре.

Причем, по словам спикера, власти Азербайджана в качестве своего врага уже видят не только Армению. <Мы все видим тот словесный

запас, который адресован Ирану>, - отметил спикер, увязав заявления президента Азербайджана, к которым следует отнестись со всей серьезностью, с переговорами, которые должны пройти в Кишиневе. Если диалога не получится, продолжил Симонян, проблема не решится. <Любой другой вариант - это геноцид, и я уверен, что мы не допустим этого. Данная проблема должна, в первую очередь, беспокоить Азербайджан, а не нас>, - сказал спикер.

Он также отметил, что имеются занятые территории, которые находятся под контролем вооруженных сил Армении, и о которых мало говорится, но имеются и суверенные территории РА (около 150 кв км), которые захвачены азербайджанскими военными. Естественно, что <зеркальный> отвод войск предполагает уход сторон со всех этих территорий. <В настоящий момент по проекту мирного договора обсуждаются те пункты, которые важны для сторон. Исключено, что в этом документе Армения на карте мира предстанет с территорией меньше 29,8 тыс кв.км., и эта площадь является для армянской стороны <красной линий> и предусловием. Эту площадь в 29,8 тыс кв. км включила в повестку обсуждений именно армянская сторона>, - подчеркнул спикер, добавив, что все центры, на площадках которых проводятся переговоры, готовы стать гарантом реализации положений мирного договора. Причем, механизмы гарантий должны быть представлены четко, чтобы не иметь ситуации, сложившейся после трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое постоянно нарушается Азербайджаном, а посредник на эти нарушения практически никак не реагирует. <Меня лично, и убежден, что и армянский народ, подобное поведение посредника никак не может устроить>, - заявил председатель НС, отказавшись ответить на вопрос о том, идет ли речь о России или нет.