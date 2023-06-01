Четверг, 1 Июня 2023 14:59

АрмИнфо. В течение 2021-2022гг. было проведено 10 служебных следствий в результате которых 10 сотрудников Полиции освободили от должности из-за употребления наркотиков. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщила заместитель министра юстиции Арпине Саркисян. В период 2022-2023гг., по ее словам, по данному факту уже начато 6 уголовных производств.

"Опыт показывает, если хотим иметь образ полицейского, который сможет должным образом оказывать услуги гражданам , необходимо установить четкие критерии", - сказала замминистра. В этой связи Саркисян подчеркнула, что благодаря аттестации полицейских, всю систему Полиции удастся пропустить через фильтр, который позволит оставить на службе людей действительно профессионально выполняющих свои обязательства.

При этом, замминистра заметила, что труд последних должен оцениваться надлежащим образом. В частности, если полицейский пройдет аттестацию на отлично - заработная плата будет повышена на 100%, хорошо - на 75%, удовлетворительно - на 50%.

Напомним, что правительство Армении 1 июня на очередном заседании определило порядок аттестации сотрудников полиции и размер надбавок.

Аттестация включает в себя 3 этапа: на первом этапе проверка общего уровня развития сотрудников полиции, на втором этапе предстоит проверка на боевую и физическую подготовку, а на третьем - на специализированные знания и навыки.

В целях исключения человеческого фактора, аттестация будет проводиться на электронной площадке. Помимо этого, полицейский не будет допущен на тестирование, если не пройдет тест на наличие в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболитов.