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АрмИнфо. В течение 2021-2022гг. было проведено 10 служебных следствий в результате которых 10 сотрудников Полиции освободили от должности из-за употребления наркотиков. Об этом в ходе брифинга 1 июня сообщила заместитель министра юстиции Арпине Саркисян. В период 2022-2023гг., по ее словам, по данному факту уже начато 6 уголовных производств.
"Опыт показывает, если хотим иметь образ полицейского, который сможет должным образом оказывать услуги гражданам , необходимо установить четкие критерии", - сказала замминистра. В этой связи Саркисян подчеркнула, что благодаря аттестации полицейских, всю систему Полиции удастся пропустить через фильтр, который позволит оставить на службе людей действительно профессионально выполняющих свои обязательства.
При этом, замминистра заметила, что труд последних должен оцениваться надлежащим образом. В частности, если полицейский пройдет аттестацию на отлично - заработная плата будет повышена на 100%, хорошо - на 75%, удовлетворительно - на 50%.
Напомним, что правительство Армении 1 июня на очередном заседании определило порядок аттестации сотрудников полиции и размер надбавок.
Аттестация включает в себя 3 этапа: на первом этапе проверка общего уровня развития сотрудников полиции, на втором этапе предстоит проверка на боевую и физическую подготовку, а на третьем - на специализированные знания и навыки.
В целях исключения человеческого фактора, аттестация будет проводиться на электронной площадке. Помимо этого, полицейский не будет допущен на тестирование, если не пройдет тест на наличие в организме наркотических и психотропных веществ и их метаболитов.
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|В Ереване стартовали Дни культуры Туркменистана в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
|Главный уполномоченный по делам диаспоры заявил об окончании процесса международного признания Геноцида армян
|В Армении указывают на необходимость направления в Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов
|МИД Арцаха: поощрение воинственной политики Баку является не лучшим способом добиться позитивных сдвигов в мирном урегулировании конфликта
|Посол ЕС: Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человека
|ЕСПЧ потребовал от Баку информацию по похищенным армянским военным
|МИД РА: США должны продемонстрировать соответствующую реакцию на заявления президента Азербайджана
|Поле маневра для Армении сужается - Пашинян
|Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
|Госминистр: часто в Арцах поставляются товары в меньших объемах из-за действий некоторых бизнесменов
|Всевозможные угрозы демократии РА исходят извне - Пашинян
|Посол США в РА поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии
|ANCA выступает против безрассудной внешней политики администрации Байдена по армянским вопросам
|Госдеп: США готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению достойного мирного договора
|Скончалась известная в Армении журналист Гаяне Терзян
|Армения полностью сохранит суверенитет над дорогами, проходящими по ее территории - вице-премьер
|Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
|ЕС: важно проявлять лидерство для достижения решений вопросов, касающихся нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереван съехались 200 ученых - ориенталистов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|По <кокаиновому делу> объявлен в розыск экс-глава СПИСА Армении Мигран Погосян
|Секретарь Совбеза Армении в рамках форума GLOBSEC 2023 призвал Азербайджан воздержаться от максималистских устремлений
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|Гнел Саносян: Открытие границы с Турцией - большой политический процесс
|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО Арцаха
|В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Армения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с Турцией
|Армению посетит звезда кулинарного телешоу
|МИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике Азербайджана
|Армения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащих
|МО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформации
|В Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населения
|Пашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросы
|МИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий Азербайджана
|МИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств
|Читать больше
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