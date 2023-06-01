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 Четверг, 1 Июня 2023 12:24
Наира Бадалян

Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности

Кабмин Армении одобрил заключение с США нового соглашения по ядерной безопасности

АрмИнфо.Правительство Армении 1 июня одобрило проекте указа Президента Республики Армения <Об утверждении соглашения <Об обмене технической информацией и сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности между Комитетом по регулированию ядерной безопасности Республики Армения и Комиссией по ядерному регулированию Соединенных Штатов Америки>.

Как говорится в пояснении к документу, Комитет по регулированию ядерной безопасности Республики Армения сотрудничает с Комиссией по ядерному регулированию Соединенных Штатов Америки с 1995 года. 30 сентября 1997 г. было подписано Соглашение между Комиссией по ядерному регулированию Соединенных Штатов Америки и Органом по регулированию ядерной безопасности Республики Армения о техническом сотрудничестве в вопросах ядерной безопасности. Соглашение было переподписано в 2007 и 2017 годах.

В рамках указанного Соглашения Армения получила поддержку по следующим направлениям: подготовка и обучение персонала (теплогидравлические, нейтронно- физические и аварийные расчеты АЭС с использованием современных компьютерных кодов, разработка нормативных требований, представляемых в ООБ АЭС, физическая защита АЭС и ядерных материалов, сейсмическая безопасность АЭС); экспертное сопровождение (оценки и анализы безопасности АЭС, разработка нормативно-технических документов); оценка безопасности и лицензирование сухого хранения ОЯТ АЭС, вероятностный анализ безопасности АЭС; обеспечение современными приборами и оборудованием; инвентаризация, регистрация и разработка, ведение, оценка безопасности и лицензирование национального реестра источников ионизирующего излучения в Армении; разработка нормативных документов по безопасности и физической защите источников ионизирующего излучения и др. Срок действия действующего Соглашения истек 29 марта 2022 года.

В декабре 2021 года в комитет поступило предложение от Комиссии по ядерному регулированию США поступило предложение о заключении нового Соглашения, которое, помимо направлений, установленных предыдущими соглашениями, расширяет сотрудничество по вопросам регулирования ядерной и радиационной безопасности в области использования атомной энергии. Документ был подписано в Вашингтоне 14 марта 2023 г.

Договор состоит из 4 разделов (со своими подразделами) и одного приложения. Новое Соглашение будет способствовать обмену передовым опытом и знаниями по вопросам безопасности, внедрению новых технологий.

<Предлагаемое соглашением сотрудничество направлено на укрепление регулирующей инфраструктуры в Армении, развитие навыков и умений персонала, что будет способствовать продлению срока эксплуатации АЭС, на лицензионных этапах строительства новой АЭС в Армения, а также осуществлению анализа и оценки безопасности.

Научно-техническая помощь, полученная в рамках соглашения, будет способствовать физической защите, реализации гарантий нераспространения ядерного оружия, безопасности радиоактивных материалов и отходов, осуществлению экологического мониторинга, разработке нормативных документов по безопасности.

Заключение соглашения целесообразно для дальнейшего развития сферы использования атомной энергии в Армении>, - говорится в документе.

Отметим, что ранее заявлялось о проекте строительства ядерного энергоблока ТОИ российского производства и мощностью в 1200 МВт. Между тем, координатор программ помощи Госдепартамента по Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США рассматривают возможность строительства <малых модульных ядерных реакторов> в нескольких странах Евразии, включая Армению. Цель проекта - укрепить энергетическую независимость этих государств как от России, так и от Китая.  В этой связи, премьер- министр РА Никол Пашинян заявил, что Ереван рассматривает варианты с точки зрения из экономической эффективности. Особенность малых модульных ядерных реакторов в том, что, как пояснил премьер, можно построить несколько модулей мощностью в 70 мегаватт, и, при необходимости, нарастить мощности. <Остальные предложения для нас немножко проблематичны, поскольку предлагается строительство реактора мощностью в 1000 МВт.  Наши специалисты говорят о проблематичности для нашей энергетической системы <поглощения> таких объемов>,  - пояснил он. 

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