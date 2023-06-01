Четверг, 1 Июня 2023 12:23

АрмИнфо.Игнорирование Вашингтоном усиливающейся агрессией Азербайджана недопустимо и чревато серьезными последствиями. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Он напомнил, что несколько дней назад в Бердзоре президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил в адрес народа Арцаха с весьма агрессивными и наглыми угрозами. Помимо требования роспуска системы государственного управления и отставки высшего военно-политического руководства, он еще и пригрозил, что в противном случае примет жесткие меры.

Отвечая на заявление Алиева, Госдепартамент США не сослался на угрозы физическому существованию арцахцев или риски силового решения вопросов, но приветствовал готовность Алиева объявить властям Арцаха амнистию. <Намерение команды премьер- министра РА Никола Пашиняна передать Арцах Азербайджану создало сложную ситуацию в процессе урегулирования арцахского вопроса, но тот факт, что Вашингтон игнорирует усиливающуюся агрессию Азербайджана и реагирует на скрытый шантаж Азербайджана в положительном свете, абсолютно недопустимо и чревато серьезными последствиями>, - написал парламентарий.