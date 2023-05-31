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АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян выступил с сенсационным заявлением о том, что процесс международного признания Геноцида армян завершен.
В беседе с журналистами 31 мая он отметил, что произошло это по причине бреши, образовавшейся в армянской диаспоре, когда одна из самых крупных структур, занимавшейся этим делом, покинула данное поле. <В течение 30 лет мы использовали огромные ресурсы в диаспоре для признания Геноцида, мы добились тактических результатов, но при этом не достигли стратегических итогов. Геноцид был признан, мы одержали моральную победу, но, тем самым, безопасность армянского народа не улучшилась. Мы, как нация, не имевшая государственности на протяжении столетий, думали о том, как выжить в течение 2 недель. А нам нужно стратегическое мышление>, - заявил Синанян.
Говоря об отношениях Армения-Турция, комиссар по делам диаспоры отметил важность встречи лидеров двух государств. <У нас есть сосед с населением в 85 миллионов человек, и у него переизбранный президент, а мы - государство, которое должно жить. Следовательно, это означает, что наше руководство должно говорить с их руководством. История доказала, что, когда мы не говорим, за нас это делают другие>, - заявил Синанян.
На вопрос, разделяет ли Синанян точку зрения премьер-министра РА Никола Пашиняна о признании Арцаха в составе Азербайджана, комиссар отметил, что в Арцахе люди живут на своей родной земле, и там существует проблема их самоопределения. Озвучиваемые же заявления о признании территориальной целостности Армении и Азербайджана Синанян увязал с результатами войны 2020 года. Причем, как всегда он связал поражение в той войне с политикой прежних властей, которые, по словам комиссара, <держали страну в слабом состоянии>.
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|Карта Visa Business Platinum от IDBank - теперь по более выгодным условиям
|Жанна Андреасян: Правительство интенсивно работает над программой Академгородка, создан соответствующий Фонд
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|Армения уверенно движется вперёд по пути демократии и мира - Президент
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|ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на ряде направлениях линии соприкосновения с АО Арцаха
|В Армении предусмотрено сформировать женский полк, управлять которым также будут женщины
|Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
|Армения построит новый мост на трасcе, ведущей к границе с Турцией
|Армению посетит звезда кулинарного телешоу
|МИД Арцаха: международные посредники должны уделять более пристальное внимание воинственной риторике Азербайджана
|Армения обратилась в ЕСПЧ по факту похищения двух армянских военнослужащих
|МО Армении обвиняет ВС Азербайджана в распространении дезинформации
|В Армении стартовала финансируемая USAID пятилетняя программа по социальной защите уязвимых групп населения
|Пашинян: заявления, сделанные Азербайджаном после брюссельских договоренностей, вызывают вопросы
|МИД РА: все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступить с однозначными и недвусмысленными оценками действий Азербайджана
|МИД РА: Для достижения прогресса в установлении долгосрочного мира очень важно выполнение Азербайджаном взятых на себя обязательств
|В штаб-квартире Юнеско состоялась 216-сессия исполнительного совета Юнеско
|Заявления президента Азербайджана, сделанные 28 мая, в очередной раз содержали явные угрозы в отношении народа Арцаха - Нацсобрание Республики Арцах
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генсек МВД Армении рассказал о некоторых нюансах программы реформ в сфере полиции
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|Подписание Пашиняном документа равносильно предоставлению Азербайджану карт-бланша для безнаказанного завершения своей миссии по искоренению в Арцахе всех армян - AGBU
|Пашинян: пока нет согласованного проекта мирного договора, который можно было бы подписать в Кишиневе
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|В Армении начинается процесс повышения заработной платы военнослужащим
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