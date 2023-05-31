Среда, 31 Мая 2023 22:21

АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян выступил с сенсационным заявлением о том, что процесс международного признания Геноцида армян завершен.

В беседе с журналистами 31 мая он отметил, что произошло это по причине бреши, образовавшейся в армянской диаспоре, когда одна из самых крупных структур, занимавшейся этим делом, покинула данное поле. <В течение 30 лет мы использовали огромные ресурсы в диаспоре для признания Геноцида, мы добились тактических результатов, но при этом не достигли стратегических итогов. Геноцид был признан, мы одержали моральную победу, но, тем самым, безопасность армянского народа не улучшилась. Мы, как нация, не имевшая государственности на протяжении столетий, думали о том, как выжить в течение 2 недель. А нам нужно стратегическое мышление>, - заявил Синанян.

Говоря об отношениях Армения-Турция, комиссар по делам диаспоры отметил важность встречи лидеров двух государств. <У нас есть сосед с населением в 85 миллионов человек, и у него переизбранный президент, а мы - государство, которое должно жить. Следовательно, это означает, что наше руководство должно говорить с их руководством. История доказала, что, когда мы не говорим, за нас это делают другие>, - заявил Синанян.

На вопрос, разделяет ли Синанян точку зрения премьер-министра РА Никола Пашиняна о признании Арцаха в составе Азербайджана, комиссар отметил, что в Арцахе люди живут на своей родной земле, и там существует проблема их самоопределения. Озвучиваемые же заявления о признании территориальной целостности Армении и Азербайджана Синанян увязал с результатами войны 2020 года. Причем, как всегда он связал поражение в той войне с политикой прежних властей, которые, по словам комиссара, <держали страну в слабом состоянии>.