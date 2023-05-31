Среда, 31 Мая 2023 22:16

АрмИнфо.Армения выбрала демократический путь развития, а это означает и защиту прав человека. Об этом в ходе Армянского форума демократии заявила глава представительства Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин.

По ее словам, демократия и права человека - это постоянный процесс, который никогда не заканчивается. <Нельзя говорить и думать, что у

нас прошли успешные выборы, и, тем самым, в стране все хорошо. В контексте защиты прав человека очень важно формирование плюрализма

мнений и аспектов. Необходимо осознать всю важность защиты прав человека во всем спектре вопросов, а не в отдельном конкретном случае>, - сказала посол. Она добавила, что с учетом той ситуации, которая сложилась в Армении, важно сформировать устойчивые общества. Такая программа осуществляется ЕС в Сюникской области РА.

Коснулась дипломат и темы СМИ. Викторин заметила, что является сторонницей независимости СМИ. <Именно они являются хранителями независимости, их нужно защищать, недостаточно говорить лишь, что Интернет - свободен>, - заявила глава делегации ЕС. <Если журналисты распространяют дезинформацию, эти случаи также должны быть рассмотрены>, - сказала она, подчеркнув важность развития расследовательской журналистики.

При этом, посол подчеркнула важность роли гражданского общества в обеспечении инклюзивности, а также реализации программ расширения

возможностей женщин. <Я хочу видеть больше женщин в правительстве и процессах мира, я уверена, что женщины смогут найти долгосрочные решения для мира. Есть еще одна проблема - гендерное неравенство. Я хочу, чтобы была ратифицирована Стамбульская конвенция. Я знаю, что есть люди, которым не понравится произнесенное мною предложение, но повторюсь: она нацелена на защиту женщин. Я рассчитываю, что представители гражданского сообщества окажут нам содействие>, - сказала она.