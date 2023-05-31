Среда, 31 Мая 2023 11:57

АрмИнфо.Интернет, СМИ, а также выборы в Армении свободны. После <ненасильственной, бархатной революции> демократия стала основным брендом Армении. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 31 мая на открытии форума <Во имя демократии> в Ереване.

По мнению премьера, Армения уже пользуется плодами свободы. <Высокий экономический рост является в том числе итогом экономической свободы, поскольку, если бы экономика была управляема государством, то, в особенности, в поствоенный период, РА столкнулась бы с очень серьезными проблемами>, - указал он.

При этом Пашинян уверен, что внутри страны ничего не угрожает демократии - всевозможные угрозы демократии РА исходят извне, они общеизвестны и видимы всем.

Тем не менее, по словам главы кабмина, на сегодня важно ответить на вопрос, который чаще всего звучит в Армении - способна ли демократия обеспечить также безопасность страны. На этот вопрос, как отметил премьер, у кабмина РА утвердительный ответ, но это еще предстоит доказать на практике. <Демократия продолжит оставаться ключевым брендом РА, но надеюсь его будут сопустствовать высокий экономический рост и мир>, - заключил Никол Пашинян.