Среда, 31 Мая 2023 11:01

АрмИнфо. Посол США в РА Кристина Квинн поблагодарила армянский народ за непоколебимую волю продвигаться по пути демократии, вопреки сложностям в сфере безопасности. Об этом она заявила 31 мая на открытии форума <Во имя демократии> в Ереване.

<Тем самым Армения становится светлой точкой в регионе, о чем свидетельствует доклад Freedom House <Страны переходного периода>, опубликованный на прошлой неделе. США стоят рядом с Арменией в этом деле - на пути к более открытому, подотчетному и безопасному будущему>, - сказала дипломат.

Посол отметила, что Соединенные Штаты придают особую значимость защите прав человека. <Безмерно горда совместной работой в Армении, направленной на защиту прав человека и демократии, и борьбы против всякого рода дискриминации>, - отметила она.

США поддерживает также усилия РА, нацеленные на верховенство права, свободу слова и борьбу с коррупцией, что поспособствует укреплению веры людей к демократическим институтам. <Совместными усилиями мы сможем преодолеть вызовы, построить будущее, где свобода, справедливость и демократия будут приоритетными>, - заключила глава американской дипмиссии.

Отметим, что Армения улучшила свои позиции в рейтинге демократии в мире "Страны переходного периода 2023" по версии авторитетной международной правозащитной органиазции Freedom House. РА заняла 35 строчку в рейтинге, на одну позицию улучшив свои показатели, и расположившись среди стран с гибридным режимом. Среди стран с гибридным режимом и сосед Армении - Грузия, которая расположилась на 34 строчке, ухудшив свои показатели на одну строчку. Другой сосед Армении - Азербайджан занимает первую строчку в рейтинге и причислен к странам с консолидированным авторитарным режимом. По еще двум соседям Армении - Ирану и Турции данных не приводится.

Союзник Армении - Россия расположилась на второй строчке, также пополнив список стран с консолидированным авторитарным режимом. В резюме к докладу отмечается, что Украина (39 строчка), Молдова (36 строчка) и Армения в последние годы неуклонно совершенствовали свои демократические институты, чему способствовала гражданская активность и выборы.

"Несмотря на то, что авторитарные агрессии угрожали их базовой безопасности, народ и его свободно избранные лидеры боролись за улучшение управления посредством тесного сотрудничества с местными НПО и профессионалами", - говорится в отчете.