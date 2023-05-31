Среда, 31 Мая 2023 09:58

АрмИнфо.Соединенные Штаты Америки готовы поддержать усилия Армении и Азербайджана по заключению прочного и достойного мирного договора. Об этом говорится в заявлении официального представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

<Мы рады тому, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются. Как сказал госсекретарь Блинкен, мир на Южном Кавказе достижим. Недавно мы выразили признательность премьер-министру Пашиняну за его приверженность делу мира, и мы приветствуем недавнее заявление президента Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии>, - говорится в заявлении Миллера.

Официальный представитель Госдепа напомнил, что на этой неделе лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Кишиневе с европейскими партнерами. <Мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению этих вопросов за столом переговоров, а не путем насилия. Агрессивная риторика может только увековечить раны прошлого. Конструктивный диалог - как общественный, так и частный - может создать мир, возможности и надежду. Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон по заключению прочного и достойного мирного договора>, - подчеркивается в заявлении Миллера.

Напомним, что 1 июня в Кишиневе состоится саммит Европейского политического сообщества, на который приглашены 47 глав государств и правительств. В рамках саммита пройдет пятисторонняя встреча с участием премьер- министра РА Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, на которой, как ожидается, будут обсуждены положения проекта мирного договора.

Отметим, что саммит пройдет в Новоаненском районе в замке, расположенном недалеко от села Бульбоака.