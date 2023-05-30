Вторник, 30 Мая 2023 19:07

АрмИнфо. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель ожидает эффективных обсуждений по нормализации армяно- азербайджанских отношений, которые пройдут 1 июня в Кишиневе в рамках саммита политического сообщества.

<С нетерпением жду продолжения обсуждений о нормализации отношений между премьер- министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым>, - написал Мишель в своем микроблоге в

Twitter. Он добавил, что встреча необходима для подтверждения уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также для продвижения процесса делимитации границ и снижения рисков конфликтов в приграничных районах.

Глава ЕС отметил также, что диалог между Баку и армянами, проживающими в бывшей Нагорно- Карабахской автономной области об их правах и безопасности, имеет сейчас решающее значение. <Важно воздерживаться от максималистских позиций и стремиться к диалогу. Раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу. Нужны смелые решения>, - отметил Шарль Мишель.

Напомним, что предстоящая встреча Пашиняна и Алиева в Кишиневе пройдет в пятистороннем формате с участием Мишеля, президента Франции Эммануэля Маркона и канцлера Германии Олафа Шольца.

На саммит Европейского политсообщества в Кишинев приглашены 47 глав государств и правительств, а также председатели Европейского совета, Европейской комиссии и Европарламента. Саммит пройдет в Новоаненск