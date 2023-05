Вторник, 30 Мая 2023 19:03

АрмИнфо.В Ереван съехались 200 ученых - ориенталистов из разных стран для участия в открывающемся сегодня в стенах Российско-Армянского Уничерситета девятом бьеннале международной Ассоциации по изучению ираноязычных сообществ (Association for the Studies of Persianate Societies).

Как сообщает пресс-служба РАУ, на востоковедческой конфернеции примут участие ученые из Армении, Индии, Ирана, стран Центральной Европы, Японии, Грузии, России, Пакистана, Польши, Таджикистана, Балканских стран и стран Средиземноморского региона.

Ассоциация по изучению ираноязычных сообществ представлена в десятках стран и объединяет сотни востоковедов, работающих в разных областях ориенталистики. Основателем и директор Ереванского отделения ASPS - является профессор Гарник Асатрян. Его команда принимает бьеннале в Армении уже во второй раз.

Участников ждет насыщенная неделя: помимо научных сессий, гости посетят Гарни и Гегард, ежедневно в Доме культуры РАУ будут демонстрироваться фильмы об иранской культуре и истории.