Вторник, 30 Мая 2023 19:00

АрмИнфо.Экс-руководитель Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА), бывший депутат Национального Собрания РА от РПА Мигран Погосян объявлен в розыск по <кокаиновому делу>, сообщает Служба национальной безопасности Армении.

Так, согласно информации, в отношении владельца ООО <Мргени> М.П., директора данной компании Л.А. и заведующего складом С.Г. начато уголовное преследование по подозрению в контрабанде и реализации наркотиков в особо крупных объемах в составе группы по предварительному сговору. Л.А. и С.Г. арестованы, а М.П. объявлен в розыск

Отмечается, что продолжаются масштабные и разноплановые оперативно-розыскные и процессуальные действия в направлении выявления полной картины совершенных преступлений, установления личности иных фигурантов дела, возбуждения в отношении них публичных уголовных преследований и, как следствие, эффективной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности.

Напомним, 17 мая СНБ Армении объявила о задержании 1 тонны кокаина, которую завезла в республику компания, занимающаяся импортом фруктов из Эквадора. Гигантская партия наркотиков (ее стоимость оценена примерно в 250 млн евро) попала в республику транзитом через Панаму, Италию и Грузию.

24 мая с трибуны Национального Собрания РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что по предварительным данным, получателем кокаина в Армении должна была выступить известная в Армении компания, занимающаяся поставками бананов, владелец которой бывший депутат НС, ныне находящийся в международном розыске (Мигран Погосян - ред.).

На следующий день Мигран Погосян распространил заявление, в котором говорилось, что он что лично предупредил директора СНБ о незаконных поставках в Армению крупной партии кокаина. <13 мая с.г., узнав о наличии на банановом складе в Армении подозрительной массы весом около 1 тонны, я незамедлительно начал предпринимать соответствующие шаги. В частности, я позвонил в приемную директора СНБ РА Армену Абазяну, но, не получив результата, отправил голосовое сообщение на мобильный номер директора СНБ, после чего директор СНБ мне перезвонил. В ходе телефонного разговора я сообщил ему, что сотрудники близкой мне компании, занимающейся импортом бананов, вместо ожидаемых продуктов обнаружили в контейнере большое количество порошка неизвестного происхождения. Я также сообщил, что директор компании вместе с командой юристов находится перед зданием СНБ и хочет сделать заявление. Я попросил главу СНБ принять заявление и ускорить рассмотрение дела>, - отметил Погосян.

29 мая Погосян опубликовал соответствующее видео, где видно, как в очередной партии бананов, прибывшей на склад компании <Мргени>, находят пакеты с наркотиками.