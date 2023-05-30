Вторник, 30 Мая 2023 12:59

АрмИнфо. Армения построит новый мост у населенного пункта Лусагюх Армавирской области, на участке автомагистрали межгосударственного значения трассы М3, граница Турции-Маргара-Ванадзор-Ташир- граница Грузии. Об этом сообщает фонд "Дорожный департамент".

Отмечается, что в настоящее время мост полностью разобран. Будет установлен фундамент моста, затем железобетонные плиты и другие работы, предусмотренные проектом. Финансирует строительство государство.

Также будет отремонтирован объездной мост близ села Лусагюх, по которому на данный момент осуествляется движение. Допустимая максимальная масса транспортных средств, следующих по объездному мосту, составляет 7 тонн, напомнили Департаменте.

Ранее АрмИнфо сообщало, что правительство Армении 21 апреля выделило 28 млн 291 тыс. драмов (около $72,9тыс.) на работы по составлению проектно-сметной документации для строительства таможенного пункта Маргара в общине Мецамор Армавирской области (армяно-турецкая граница). Отмечалось, что после того, как несколько компаний отказались от проведения работ в указанные сроки, КГД предложил в качестве проектировщика компанию <Арбак и сыновья>, а в качестве генподрядчика строительных работ - ЗАО <Арткон>. Субподрядчиком выступит ЗАО <Саакяншин>, а осуществляющим технический контроль - ООО <Тамо-Шин>. Общая стоимость строительства вместе с необходимым оборудованием составит 732,8 млн драмов ($1,87 млн).

Недавно премьер-министр Никол Пашинян выразил надежду, что в ближайшее время граница между Арменией и Турцией будет открыта, и это создаст основания для развития нормальных соседских отношений (АрмИнфо со ссылкой на диписточники сообщала, что в середине лета, вероятно, с 1 июля текущего годa, армяно-турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран). <Для этого важно, чтобы в ближайшие месяцы была реализована договоренность об открытии границы для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами>, - сказал Пашинян.