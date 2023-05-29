Понедельник, 29 Мая 2023 20:13

АрмИнфо.Азербайджанская сторона не готова к миру. Об этом заявил политолог Рачья Арзуманян, комментируя итоги московской встречи лидеров Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

По словам эксперта, противник продолжал и продолжает использовать военные инструменты, пытаясь заставить Армению принять нужные ему решения. И в этом контексте в Москве ничего нового не произошло. Он указал на то, что Армения находится в состоянии войны с Азербайджаном, и по этой причине нельзя говорить о доверии между сторонами, а тем более, о поисках взаимоприемлемых решений. Каждый раз, когда армянская сторона заявляет о намерениях придерживаться мирной повестки, Азербайджан силой пытается решить имеющиеся проблемы.

<Просто мы, как государство, как народ должны понять, что имеются два трека, на которых идет поиск решений - <евразийский> или московский и западный. В рамках обоих треков походы и решения различаются. И по этой причине очень трудно найти эти решения на обоих площадках. Армянской стороне нужно сделать выбор, на какой из них должны быть решены вопросы, связанные с государственностью армянского народа>, - подчеркнул Арзуманян, добавив, что на московском треке для армянского народа ничего нового нет. Именно на данной платформе фактически появилось трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, в результате которого были потеряны земли, когда звучат заявления о том, что проблемы Нагорного Карабаха больше нет, она якобы решена, а Армения должна согласиться на отказ от Сюника и Арцаха. Это политика, которую осуществляют Россия и Турция. <Просто следует иметь в виду, что Россия и Турция слабеют, что дает Армении возможности, которые следует использовать на втором треке - западном, где Ереван может найти другие решения, которые помогли бы сохранить суверенитет Армении и безопасность Нагорного Карабаха>, - отметил эксперт.

Он добавил, что Москва начинает проявлять евразийский неоимперский подход, фактически не признавая независимый статус Украины, Молдовы, Казахстана, и в этом ничего нового нет. Но есть другой подход, в котором малые государства имеют возможность защитить свой суверенитет, и эту защиту следует искать на западном треке. <Но, посмотрим, какой выбор сделают власти Армении>, - сказал политолог.

Арзуманян заметил, что даже в вопросе Зангезурского коридора очевидна поддержка Баку со стороны Москвы, и в этом, по словам эксперта, также ничего нового нет. Сам диспут между Алиевым и

Пашиняном на заседании Высшего евразийского совета подтверждает то, о чем говорится в Армении в последние три года. <Очевидно, что Азербайджан и Россия - стратегические союзники, просто за столом переговоров нет третьего союзника обоих государств - Турции. Именно эти союзники и организовали в 2020 году военную кампанию в Нагорном Карабахе, чтобы сформировать на Южном Кавказе ту архитектуру безопасности, в которой Армения как суверенное государство просто уничтожается, становясь то ли губернией, то ли вилайятом>, - подчеркнул Арзуманян, добавив, что о подобном развитии событий ранее было публично заявлено. В этом контексте, МИД Армении должен использовать это заявление, чтобы показать, что Россия - не посредник, а союзник турецко-азербайджанского тандема. <Я очень рад тому, что в эти дни министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Сюник - это турецкие земли. Тем самым, пусть и не публично, но Турция присоединилась к стратегическому альянсу России и Азербайджана>, - подчеркнул политолог.