Понедельник, 29 Мая 2023 18:48

АрмИнфо.. Дело о <похищении> сына премьера - Ашота Пашиняна, в рамках которого арестована мать погибшего военнослужащего Жоры Мартиросяна - Гаяне Акопян, с обвинительным заключением в пятницу было направлено прокурору. Об этом 29 мая сообщил на встрече с журналистами адвокат Овсеп Саркисян.

<По имеющимся у нас сведениям, сегодня дело с обвинительным заключением будет направлено в суд общей юрисдикции города Ереван. Пока стороне защиты неизвестно имя судьи. Полагаю, имя неизвестно также стороне обвинения>, - сказал он.

По его словам, предварительное следствие завершилось в беспрецедентно короткие сроки - с 17-го по 25 по мая - дело отныне находится в юрисдикции суда. При этом до завершения предварительного следствия данный орган объявил о пересмотре уголовного преследования.

Коснувшись заявления бывших адвокатов Гаяне Акопян о том, что правовой инструментарий эффективной защиты Гаяне Акопян отныне исчерпан, Саркисян отметил, что, если они продолжают работать, значит считают, что не все правовые инструменты исчерпаны.

Адвокаты подчеркнули, что на сегодняшний день не представлены факты, свидетельствующие о том, что мать погибшего военного Гаяне Акопян (Азгуш Мартиросян) предпринимала какие-либо действия, характерные покушению на похищение.

Напомним, что 17 мая газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера, сообщила о попытке похищения Ашота Пашиняна, обвинив в этом членов организации "Зов сыновей", которая объединяет родителей погибших в Нагорном Карабахе военных. Газета сообщала, что члены организации заставили Пашиняна-младшего сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть и его сбил другой автомобиль. Пострадавший получил травму и обратился в правоохранительные органы. Позднее в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека>. Между тем, в самой организации <Зов сыновей> заявили, что после очередного судебного заседания по делу 21 сентября в Ераблуре, члены общественной организации <Зов сыновей> после того, как вышли из здания суда, случайно встретили Ашота Пашиняна. К Ашоту Пашиняну подошли только матери и предложили сесть в автомобиль, поговорить и вместе пойти в Ераблур. <Ашот Пашинян без возражений, без чьего-либо вмешательства сел в машину одной из матерей и отправился в военный пантеон Ераблур. Затем по дороге, по непонятным для нас причинам, Ашот Пашинян выпрыгнул из машины. В машине, кроме него и женщины, никого не было. Остальные сведения не соответствуют действительности>, - говорилось в заявлении. 21 мая решением суда Акопян была арестована сроком на один месяц.