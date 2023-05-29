Понедельник, 29 Мая 2023 13:19

АрмИнфо. Геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа продолжает оставаться напряженной. Об этом 29 мая в Национальном Собрании РА в ходе обсуждений итогов выполнения госбюджета страны 2022 года заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, эта напряженность обусловлена не только сложными отношениями между Арменией и Азербайджаном, но и с глобальными процессами, вызванными российско-украинским конфликтом. <Мы получаем тревожные сообщения и о ситуации на границе между Ираном и Афганистаном>, - отметил глава правительства.

Напомнив о сентябрьской агрессии со стороны Азербайджана против суверенной территории Армении, Пашинян, тем не менее, указал на избранную властями страны мирную повестку. <Делаем все возможное, чтобы эта повестка, как и мирная стратегия были претворены в жизнь>,

- отметил Пашинян.

Он отметил, что на прошлой неделе в Москве состоялся очередной эта переговорного процесса в формате Армения-Россия-Азербайджан, одной из главных тем которой стала гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе и незаконного блокирования Лачинского коридора. <Не могу сказать, что результаты этих обсуждений нас удовлетворили. Это очень болезненная ситуация, поскольку закрытие коридора произошло на глазах российских миротворцев и это не может не вызывать нашей озабоченности. Но мы продолжим обсуждения, в том числе, с российскими партнерами в направлении урегулирования этой ситуации>, - сказал премьер- министр РА.

Он напомнил, что одной из тем обсуждений в столице России стал вопрос о разблокировании региональных коммуникаций. <Мы, как и раньше, заявили, что готовы к этому и представляем , что в данном случае речь должна идти о коммуникациях, разблокирование которых предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Ереван готов к быстрому открытию этих коммуникаций в рамках суверенитета сторон над ними. В настоящее время мы пытаемся задействовать железные дороги, проявляя в данном направлении гибкость и конструктивность. Мы действительно готовы идти по этому пути, и уверен, что восстановление коммуникаций станет еще одним стимулом для развития для развития экономики страны, но, к сожалению, решение этого вопроса зависит не только от нас>, - подчеркнул глава армянского правительства.

Что касается встречи в Брюсселе между Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, то, как напомнил премьер-министр РА, стороны договорились взаимно признать территории друг друга в 29,8 тыс кв км и 86,6 кв км. На этом фоне непонятными выглядят вчерашние заявления президента Азербайджана, и в этом вопросе есть необходимость получения разъяснений от Баку и международных партнеров относительно того, означают ли эти заявления отказ от ранее достигнутых в Брюсселе договоренностей. <Мы действительно должны получить ответы на эти заявления, чтобы планировать наши дальнейшие действия>, - подчеркнул Никол Пашинян.

Он сообщил также, что1 июня в Кишиневе состоится пятисторонняя встреча с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и лидеров Армении и Азербайджана. <Ранее прозвучало мнение о возможности подписания по итогам этой встречи мирного договора. В этой связи должен отметить, что мы до сих пор не получили ответа из Баку на наши ранее сделанные предложения еще до встречи в Вашингтоне. По этой причине могу сказать, что пока нет согласованного проекта мирного договора, который можно было бы подписать>, - констатировал глава армянского правительства.