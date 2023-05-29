Понедельник, 29 Мая 2023 12:22

АрмИнфо. Имеющийся обновленный автобусный парк Еревана позволит окончательно проститься с микроавтобусами марки ГАЗ (ГАЗели), которые все еще курсируют по столичным дорогам. Об этом было заявлено 29 мая в ходе рабочего совещания в Мэрии Еревана.

В частности, замена микроавтобусов будет производится поэтапно - начиная с 1 июня и до 30 августа. Таким образом, уже с 1 сентября транспортная система Еревна будет полностью обновлена, а горожане смогут перемещаться по городу в более комфортных условиях. Вместе с тем, было заявлено об изменении маршрутов. В частности, до 15 июня в столице будет курсировать новый автобус №32 (объеденены микроавтобусы (ГАЗели) №3 и №12), вместо микроавтобуса №13 в транспортную сеть выйдет автобус №34, вместо микроавтобуса №57 - автобус № 51, а микроавтобусы №63 и №34 объединят, их маршруты будет выполнять автобус №52.

С 1 июля микроавтобус №1 сменят автобусом №2, микроавтобус №25 - автобусом №37. ГАЗели №19 и №29 объединят, несколько изменив маршрут последних. Вместо этих микроавтобусов на линию выйдет автобус №36, который будет курсировать по маршруту от улицы Гаджегорцнер до улицы Арагаца.

С 15 июля микроавтобус №28 сменят автобусом №40, который помимо заданного маршрута будет также обслуживать полностью улицу Чаренца и Нар-Доса. Маршрут ГАЗели №75А будет выполнять 68-й автобус, микроавтобуса №114 - автобус №25.

С 1 августа 33-й микроавтобус заменят автобусом №43, несколько изменив маршрут, который будет проходить по проспекту Комитаса. 37-й микроавтобус сменят 59-м автобусом.

С 15 августа вместо ГАЗели №42 будет курсировать автобус №50, вместо ГАЗели №72 - автобус №56.

Кроме того, было отмечено, что на данном этапе ведутся переговоры с компанией Яндекс на предмет запуска онлайн карт, отслеживающих движение общественного транспорта в Ереване.