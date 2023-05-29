Понедельник, 29 Мая 2023 11:54

АрмИнфо.В Армении начинается процесс повышения заработной платы военнослужащим. Об этом 29 мая в ходе обсуждений в Национальном Собрании РА отчета о выполнении закона <О государственном бюджете РА 2022 года > заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что повышение зарплат военнослужащим будет осуществляться в соответствии с процессом их добровольной аккредитации, решение о проведении которой было принято в прошлом году. В соответствии с принципами правительства, зарплата военнослужащих должна быть, как минимум, удвоена. Ранее в вооруженных силах была установлена единая шкала добровольной аттестации, предусматривавшая боевую, тактическую и физическую подготовку, что вызвало обеспокоенность среди военнослужащих, увидевших в этом эффект люстрации. По этой причине введена трехступенчатая система добровольной аттестации, при прохождении которой на 70% зарплата повысится на 50-70%, а при удовлетворительном результате экзамена оклад также повысится, но уже в более скромном размере. Но на следующем этапе последние смогут показать более хорошие результаты, что позволит повысить зарплату контрактникам и офицерам. Те же военнослужащие, которые не пройдут аттестацию, продолжат службу с прежней зарплатой. <Тем не менее, в среднесрочной перспективе в армии должны служить только те военнослужащие, которые прошли аттестацию и соответствуют всем качественным показателям>, - отметил глава правительства.

Он добавил, что аналогичный процесс начнется в систему Службы национальной безопасности, в Полиции РА и в Службе государственной охраны.

Пашинян подчеркнул, что начались реформы в вооруженных силах, а реформы в системе полиции уже видимы для всех. В текущем году будет завершен процесс внедрения Патрульной службы по всей республике, есть надежда на быстрое формирование водной полиции, отметил Никол Пашинян