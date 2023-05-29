Понедельник, 29 Мая 2023 10:38

АрмИнфо.В Республике Арменияя с целью консолидации широких кругов общества вокруг общенациональных целей создается новое движение <Мать Армения>.

Инициативная группа народного движения <Мать Армения>, принимая за основу Декларацию независимости РА, неизменные статьи Конституции РА, осознавая ценность достижений Карабахского движения 1988-го, констатируя, что вследствие проводимой действующими властями РА политики попираются Конституция нашей страны, решение Верховного совета РА от 8 июля 1992 г., указывает на создание серьезнейшей угрозы существованию Армении и Арцаха, суверенной, безопасной жизни и развитию армянского народа на своей родине. <Высоко ценя духовно-культурное наследие армянского народа и подчеркивая важность основательного реформирования образовательной сферы на национальной основе и реализации культурной политики, считая необходимым становление Армении как правового государства посредством судебно-правовой системы, независимой от исполнительной власти и состоящей из людей с высокими профессиональными, моральными качествами, отмечает важность сформировать в стране общенациональное единство вокруг пресечения смертоносной политики действующей власти, недопущения уничтожения Арцаха и развала системы безопасности Армении>, - говорится в Декларации инициативной группы.

Авторы Декларации отмечают, что смена власти 2018-го не оправдала справедливых устремлений армянского народа по построению обеспеченного, безопасного, более демократического и основанного на верховенстве закона государства. <Наоборот, вследствие <бархатной революции> мы получили войну, тысячи жертв, разочарование, обманутое и расколотое общество. Были заложены основы катастрофических развитий в вопросе Арцаха. Порочные явления 1991-2018 гг. не были искоренены, а подавляющее большинство наших граждан стали жертвами популизма. Зависимость судебной власти от исполнительной лишь усугубилась. Судебно-правовая система стала дубинкой против всех оппонентов власти. Политические противники власти - известные военные, оппозиционные деятели - незаконно арестовываются. Всё это сопровождается очевидными и безнаказанными актами неуважения, насилия и убийств людей со стороны приближенных к власти. Обещанная борьба с коррупцией, сращиванием бизнеса и власти, другими порочными явлениями провалилась. Более того, <бархатная революция> породила долларовых миллионеров. В условиях роста цен еще более необеспеченными стали уязвимые группы граждан - пенсионеры, получающие пособия, живущие на низкую зарплату. Более 40% граждан страны оказались на грани бедности. Увеличился теневой оборот. Зафиксирован беспрецедентный рост наркомании, игромании и преступности, в особенности среди молодежи. Армения стала участницей международного оборота наркобизнеса. Недавно была раскрыта небольшая часть этой цепочки в виде кокаина на более чем 1 млрд евро>, - говорится в Декларации.

Авторы документа отмечают, что враг оказался на территории Армении, угрожая суверенитету и международной субъектности РА. Арцах находится на грани полного уничтожения. Война привела к тысячам жертв, без вести пропавших, более 11 тысячам раненых и инвалидов. В тюрьмах Баку продолжают оставаться пленные и другие удерживаемы лица. Власть отреклась от своего предыборного обещания, данного во время внеочередных парламентских выборов 2021 года. Вместо <повестки мира> и политики реализации права Арцаха на самоопределение мы получили новую войну, новые жертвы и территориальные потери. Власть предательски признает Арцах частью Азербайджана, готова уступить территории РА. Подобной своей позицией она полностью оказалась в поле политико-правовой нелегитимности. Вследствие проводимой властью губительной внешней политики Армения стала ареной столкновения геополитических сил.

Действующая власть разрушила архитектуру безопасности государства, поставив под угрозу отношения с нашими стратегическими и естественными союзниками. <Признав 6 октября 2022 года в Праге Арцах частью Азербайджана, власти РА де-факто стали соучастниками ликвидации соглашений от 9 ноября. Это предоставило Азербайджану возможность блокировать Арцах и претендовать на территории Армении. Бердзорский коридор был закрыт в результате достигнутых в Праге договоренностей.Системы безопасности Армении и Арцаха неразрывны, и их разделение чревато трагическими последствиями. Тезис о существовании одной из них ценой жертвования другой не только аморален, но и ложен и опасен. Власть последовательно раскалывает Диаспору и отчуждает ее от Матери Армении>, - подчеркивается в Декларации.

Исходя из сказанного, осознавая всю насущность момента, руководствуясь высокой ответственностью, инициируется создание народного движение с целью консолидации широких кругов общества. Движение по своим форме и содержанию является надпартийным. Цель движения не приход к власти. Первоочередная задача - защита национально-государственных интересов Армении, Арцаха и армянского народа посредством отстранения действующего режима. Сформировавшееся после смены власти правительство единомышленников должно организовать в течение 1 года внеочередные парламентские выборы. Новый премьер должен публично заявить, что на предстоящих в период его премьерства парламентских выборах не выдвинется от какой-либо партии или партийного альянса. Его главной задачей должно быть обеспечение среды безопасности нашей страны и организация свободных, справедливых и прозрачных выборов.

<Призываем отложить в сторону партийные, групповые интересы и посредством широкой народной консолидации отстранить антигосударственный режим. В сложившейся ситуации смена власти мирным путем является единственным шансом внести исторический перелом.

Движение открыто для членства и сотрудничества с преследующими схожие цели индивидами и организациями>, - говорится в Декларации, под которой подписались Наира Меликян, Давид Саакянц, Аветик Ишханян, Артур Хачикян, Ованнес Арутюнян, Дзюник Агаджанян, Степан Даниелян, Артак Ованнисян, Манук Сукиасян, Борис Мурази, Ованнес Худоян, Ерванд Бозоян и Андраник Теванян.