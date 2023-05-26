Пятница, 26 Мая 2023 20:20

АрмИнфо.<Действующая власть пытается подорвать основы нашей идентичности, армянства, все наши национальные духовные и культурные глубины. Они пытаются внедрить новую концепцию государственности: воспитать армян, граждан РА приручить, приспособить к себе подобным: жалким, трусливым, лишённые мечты>, - заявил 26 мая на брифинге в парламенте депутат оппозиционной фракции <Айастан> (<Армения>) Агван Варданян.

По его словам, <о новой концепции государственности говорит тот, кто разрушил и рушит со своими приспешниками все государственные институты>.

<Недавно он говорит: <Наши параметры мирного соглашения могут быть неприемлемы для нашего народа, но мы не будем проводить референдум, это будет означать уход от ответственности>. Он говорит о кадастровом сертификате. Государство-член ООН с референдумом о независимости, Конституцией, говорит, что у нас нет кадастрового сертификата. От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?>, - сказал Варданян, заявив о признанных границах с Турцармяно-турецкой, армяно-иранской границы, и только с запада есть проблемы.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента заявил: <Мы все живем в месте, на которое у нас нет кадастрового сертификата>. По его словам, если удастся подписать мирный договор с Азербайджаном, то, по его определению, мы получим этот сертификат.

<Все ли мы понимаем, что уже 30 лет мы на нашей любимой родине живем в месте, на которое у нас нет кадастрового сертификата, причем Армения как государство за свое многотысячелетнее существование никогда не имела кадастрового свидетельства Если то, что мы хотим сделать, получится, мы впервые в истории получим кадастровый сертификат, будем собственниками не только де-факто, но и де-юре. Мы живем в месте, где в мире есть по крайней мере несколько стран, которые думают, что когда захотят, могут сказать: собирайтесь и убирайтесь отсюда, и мы тогда не сможем сказать: минуточку, вот кадастровое свидетельство: Если это получится, институциональный переговорный процесс по вопросу прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, да, на данный момент мы ничего не получили, мы получили шанс что-то получить, но мы продолжаем оставаться в этом режиме - без кадастрового свидетельства. Мы, все мы, парламент Республики Армения, все мы хотим преодолеть свой статус квартиранта, мы хотим иметь кадастровый сертификат, имя которого - государство с международно признанными, делимитированными и демаркированными границами>, - заявил Пашинян.