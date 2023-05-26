Пятница, 26 Мая 2023 16:07

АрмИнфо. С 31 мая по 2 июня в Армении пройдут Дни культуры Туркменистана. Об этом сообщило посольство Туркменистана в Армении.

В рамках Дней культуры 31 мая в Концертном зале им.Арама Хачатуряна состоится торжественное открытие Дней – концерт мастеров культуры и искусства Туркменистана. 1 июня в Музее прикладного искусства им. Шарамбеяна (ул.Абовяна 64) пройдет выставка декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана.

В тот же день в ереванском Доме кино состоится показ художественного фильма «Махтумкули», посвященного жизни и творчеству этого большого поэта, философа, классика туркменской литературы. Творчеству Махтумкули будет посвящена также научная конференция и литературные чтения, которые пройдут 2 июня в актовом зале Ереванского госуниверситета.

Закрытие Дней культуры вечером 2 июня ознаменуется совместным концертом мастеров культуры и искусства Туркменистана и Армении в Драмтеатре им.Амо Харазяна в городе Арташат.