Пятница, 26 Мая 2023 15:43

АрмИнфо.Мода, идентичность и кризис: как мы создаем одежду, носим ее и заботимся о ней? Этим вопросам будет посвящена международная научная конференция о теории и истории моды, которая состоится в Ереване 1 и 2 июня.

Как сообщили АрмИнфо организаторы форума, ведущие исследователи со всего мира соберутся в Ереванском Государственном Университете (ул. Абовяна, 52), чтобы обсудить, какую роль одежда и связанные с ней практики играют во времена кризисов, драматических перемен и гуманитарных катастроф. Изучение моды через призму самых разных теорий и с применением междисциплинарного инструментария - это способ разобраться во всех складках и потайных швах современных социальных процессов.

Деколонизация науки о моде расширила ее географию и позволила рассматривать практики, которые прежде редко оказывались в поле зрения исследований. Как <легкомысленная> мода оказывается мощнейшим цивилизационным жестом и формой повседневной креативности и сопротивления? Какие функции наши многообразные отношения с одеждой, включающие в себя <ношение, создание и уход>, выполняют в процессе формирования идентичности?

С докладами на конференции выступят признаные теоретики моды - историк и куратор в области одежды, текстиля и моды Хилари Девидсон; историк дизайна, автор книги <Культура вязания> Джо Терни, поэт, писатель, переводчик, маркетолог, теоретик моды Линор Горалик, советский, российский филолог, историк моды, историк культуры Ольга Вайнштейн.