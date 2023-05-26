Пятница, 26 Мая 2023 15:36

АрмИнфо. Мы впервые слышим от Российской Федерации о поддержке Москвой так называемого <Зангезурского коридора>, - заявил 26 мая на брифинги в Национальном Собрании РА секретарь правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

Указав на развернувшуюся накануне в Москве на заседании Высшего евразийского совета полемику между премьер-министром РА Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, депутат не исключил, что в переговорном процессе подходы сторон к терминологии, связанной с <коридорной> логикой могут быть приближены. Тем более, что исходя из заявления Алиева, под Зангезурским коридором не подразумевается покушение на его экстерриториальную принадлежность. В то же время, Ованнисян посчитал неуместным вопрос журналиста о возможности взаимных компромиссов по данной проблеме, поскольку армянская сторона неоднократно указывала на <красные> линии, к числу которых относится и данный коридор. <Полагаю, что в ходе вчерашней встречи это было в очередной раз подтверждено>, - отметил депутат.

В свою очередь, депутат НС от той же фракции Владимир Варданян, говоря о предстоящей встрече в Москве вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, отметил, что нельзя увязывать разблокирование Лачинского коридора с разблокированием всех транспортных коммуникаций региона, поскольку Лачинский коридор, связывающий Арцах с Арменией, регулируется в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Варданян отметил, что фактически стороны, как и Международный суд ООН, подтвердили это. Что касается деблокады региона, то, как заметил парламентарий, стороны неоднократно положительно относились к данной инициативе. <Здесь главная проблема - в деталях, при обсуждении которых выявляются новые вопросы. Речь идет о технических проблемах, которые требуют отдельного решения>, - сказал Варданян, добавив, что пока нет соответствующей договоренности, очень сложно говорить о деталях.