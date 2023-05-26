Пятница, 26 Мая 2023 10:48

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки поддерживают продолжение переговоров между Арменией и Азербайджаном. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя встречу в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана.

По словам Миллера, данный вопрос является для США приоритетным. <Мы настаиваем на том, чтобы обе стороны работали вместе для достижения согласия по нерешенным вопросам>, - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

Он напомнил, что несколько дней назад в Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча госсекретаря США с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Затем переговоры на уровне лидеров продолжились в Брюсселе, что Вашингтон приветствует. <Но мы считаем, что соглашение уже достигнуто, и продолжаем настаивать на том, чтобы обе стороны работали вместе для достижения соглашения по остающимся нерешенными вопросам>, - подчеркнул официальный представитель Госдепа.

Он затруднился ответить на вопрос о том, планируется ли новая встреча госсекретаря с главами МИД Армении и Азербайджана. <Госсекретарь действительно встречался с ними несколько недель назад. Он продолжит заниматься этим вопросом, но у меня нет никаких данных о его новых встречах.