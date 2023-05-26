Пятница, 26 Мая 2023 10:18

АрмИнфо. Вице-премьеры российского, азербайджанского и армянского правительств встретятся через неделю. С подобным предложением в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер- министром Армении Николом Пашиняном выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщила пресс-служба российского государства. По словам Путина, на встрече стороны должны будут обсудить и снять не защищенные пока вопросы. <Мне кажется, что это хорошая договорённость, которая вселяет надежду на то, что не решённые до сих пор вопросы будут решены>, - отметил президент РФ.

Выразив признательность за оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу, российский лидер выразил надежду, что это будет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов, о которых уже давно говорится. <Именно в этом нашем формате удалось многого добиться, и осенью 2020 года были не только прекращены боевые действия, но затем и запущена работа по разблокированию экономических и транспортных коммуникаций, по делимитации границы.

За это время произошло много событий, я сейчас не буду останавливаться на каждом из них, вдаваться в детали. В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования. Одно из этих направлений - это работа по транспортным коммуникациям. Вот сейчас только мы с глазу на глаз втроём достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы. Но, на мой взгляд, - мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны, - на мой взгляд, они носят чисто технический характер. Мы подробно обсуждали тоже эту тему. Вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой и на наш взгляд, - имею в виду всех нас троих, Премьер- министра Армении и Президента Азербайджана, и по моему мнению, - это преодолимые препятствия.

По большому счёту их не существует, это чисто технические вопросы. Поэтому мы сейчас договорились о том, что в ближайшее время, через неделю - сейчас попрошу коллег тоже согласовать эту дату - что касается времени. Мы договорились через неделю>, - сказал российский лидер.